Il bronzo olimpico di Centracchio esalta anche il mondo della politica molisana

“La medaglia di bronzo conquistata alle Olimpiadi da Maria Centracchio è un vanto grandissimo per il Molise e per Isernia. Conosco bene il suo impegno: sin da giovanissima ha dedicato la sua passione al judo allenandosi duramente e non si è mai arresa”. Lo dichiara la vice presidente del gruppo di Forza Italia alla Camera Annaelsa Tartaglione, isernina, coordinatrice regionale del partito in Molise. “A lei va – aggiunge – il nostro incoraggiamento affinché da questo podio tragga tutta l’energia e la motivazione per raggiungere altri importanti risultati. Così come siamo vicini a tutti gli atleti della delegazione italiana a Tokyo che in questi giorni stanno dando il massimo in tutte le discipline. Siamo orgogliosi di loro”.

A nome di tutto il Consiglio Comunale di Isernia, il presidente Giuseppe Lombardozzi si congratula con la nostra concittadina Maria Centracchio per il prestigioso titolo olimpico appena conseguito a Giochi Olimpici di Tokyo.

“Un risultato straordinariamente meritato che ha coronato i tanti sacrifici sportivi della nostra atleta isernina.

Allo stesso tempo esprimo un ringraziamento sincero a Maria Centracchio che, grazie alla sua vittoria, ha portato il nome della nostra città e della nostra regione alla ribalta internazionale.

Congratulazioni alla Sua famiglia”.