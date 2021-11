Il brodetto di pesce che riunisce Abruzzo e Molise e vince il Festival Nazionale

L’innovazione è stata quella di sfilettare il pesce invece di metterlo intero. La tradizione è stata è quella di rispettare la tradizione abruzzese utilizzando il pomodorino fresco invece della salsa come si usa in Molise. E’ un brodetto “di confine” perché parla sia di Molise che di Abruzzo quello ideato dalla chef Solly Tomasone e che ha trionfato al Festival Nazionale del Brodetto di Pesce. Un brodetto (rivisitato) alla termolese che ha conquistato i palati dei giudici per la sua bontà e semplicità.

“Qualche settimana fa ho avuto questa idea innovativa di portare un brodetto di confine tra Abruzzo e Molise – ci ha raccontato la chef di Oyster Fish di Termoli – e ci siamo ‘scontrati’ contro altre regioni di Italia. L’intuito è stato proprio quello di utilizzare tutti i pesci classici della zuppa ma sfilettati, lasciando una impronta allo stesso tempo classica e moderna”. Un connubio vincente che ha visto l’utilizzo del pomodorino fresco invece della salsa di pomodoro.

Una cucina, quella di Solly Tomasone che vede proprio nel connubio tra tradizionale e innovativo il suo essere vincente. “Cucinare è un pò come amare tutto quello che abbiamo dentro riusciamo a trasmetterlo ai clienti. Il mio filo conduttore è quello di non tralasciare mai la tradizione perché dobbiamo portarla come bagaglio ma un pizzico di innovazione nel 2021 ci vuole sempre. Ho appreso la cucina da mia nonna che era ristoratrice. Da ultima figlia di quattro trascorrevo la maggior parte del tempo con lei riprendendo i classici piatti della tradizione pugliese. Da qui è nata la mia passione di cucina poi l’accademia di cucina di Firenze e ho voluto far mio questo bagaglio culturale e portarlo a Termoli”.