Il brigantaggio: tra passato e presente

di Marco Lupisella e Francesco Cristofano

Il brigantaggio è un fenomeno che ebbe inizio a partire dalla fine del XVIII secolo come tentativo di rivolta da parte di piccole minoranze, per poi diventare un vero e proprio fenomeno di massa durante gli anni post-unitari.

Dopo il 1861, infatti, in Italia e in particolare al Sud si aprì quella che è stata denominata la “questione meridionale”, dovuta al forte divario che vi era tra il nord industrializzato e il sud agricolo. Durante i primi anni di governo della Destra Storica, sorse proprio nel Sud Italia il problema della cosiddetta “piemontizzazione” del Regno d’Italia, perché le istituzioni del Meridione vennero omologate a quelle del Nord sebbene avessero un sistema più arretrato. Questo malcontento favorì proprio il fenomeno del brigantaggio: le masse contadine vedevano ancora una volta disattese le loro aspirazioni al possesso delle terre, per cui all’inizio il brigantaggio si presentò in modo positivo come un tentativo di rivolta da parte delle classi contadine. Tuttavia, dall’altro lato della medaglia, il brigantaggio può essere visto anche come prototipo di quella che oggi chiamiamo “criminalità organizzata”. Mentre solitamente i grandi fenomeni non hanno mai raggiunto i meandri delle nostre terre, il brigantaggio ha colpito quasi esclusivamente il Meridione, e dunque anche il Molise. Sono state molte, infatti, le bande che hanno terrorizzato il popolo molisano, ad esempio come racconta don Pierro Giordano nel libro “Storia di Cercemaggiore”, nel quale esprime alcune vicende che hanno colpito il paese del subappennino molisano:

“Nel 1860 Cercemaggiore venne funestata dal brigantaggio: in detto anno cominciò a scorazzare per l’agro di Cercemaggiore il brigante Francesco Sabatino, alias “Sementa”, […] il quale si dette alla latitanza e diventò il terrore del paese. […] Poi sorsero le compagnie di Titta Varanelli e Michele Caruso: quella del Titta non si rese così famigerata come quella del Caruso, che rapì la giovane Luisa Ruscitto. […] Nella notte tra il 3 e il 4 ottobre del 1863, il Caruso, reduce con la sua compagnia da una strage nella vallata di Sepino, assaltò la masseria di Salvatore Zeoli di Cercemaggiore, trucidando il Salvatore, la moglie e due figli giovani, e ferendo il garzone Domenico Zappone.”

Le storie di Francesco Sabatino e Maria Luisa Ruscitto sono state ampliamente descritte dall’archeologa di Cercemaggiore Angela di Niro: “Francesco Sabatino era venuto alla luce il 16 maggio 1830. Si può immaginare che sia cresciuto come tutti i bambini figli di nullatenenti. Quello che il signore feudale non era riuscito a togliere loro, quello che il prete non aveva finito di sottrarre, quello che il comune non aveva ancora finito di succhiare ai contadini con le tasse, il nuovo stato divorava. Possiamo immaginare che man mano che cresceva in età, in Francesco cresceva anche la rabbia. Dalla memoria orale, che ancora persiste presso i nostri anziani, sappiamo che Cicche Semente, come veniva chiamato da tutti, era uno intelligente. Secondo i racconti popolari, i gendarmi ci misero molto a catturarlo perché era astuto. Maria Luisa Ruscitto, invece, nacque a Cercemaggiore il 5 maggio 1844 da famiglia poverissima. Secondo i racconti orali, nella primavera 1863 la giovane Luisa era stata mandata dai suoi padroni per delle commissioni in contrada Cappella. Qui però le si fece davanti il brigante Michele Caruso, un capobanda di Torremaggiore, che la rapì. La mise sul suo cavallo e la portò con sé. La addestrò da subito all’uso delle armi, tanto che Michele Caruso non esitò a darle incarichi di comando all’interno della banda. Nell’agosto 1863 la banda Caruso fu assalita in provincia di Foggia. Morirono sette briganti, gli altri riuscirono a fuggire, compreso Caruso. Maria Luisa non ebbe scampo, i compagni erano troppo lontani con i cavalli per poterla sentire e soccorrere. Si acquattò nei rovi ma fu catturata. Fu processata a Trani e fu condannata a 25 anni di lavori forzati”.

A tal proposito, è stato recentemente inaugurato a Roccamandolfi un museo multimediale di documentazione sul Brigantaggio, che racconta questo frangente del nostro passato, attraverso la proiezione in 3D di un filmato coinvolgente e l’esposizione del costume tradizionale del brigante e della brigantessa.