Il bravo ragazzo della porta accanto si trasforma in uno stalker

Dietro quei gesti amorevoli e gentili si nascondeva un vero e proprio stalker. Ha atteso che la sua vicina di casa “abbassasse la guardia” per poi iniziare a molestarla e perseguitarla quotidianamente. Ammonito un marocchino di 30 anni che si è reso protagonista di atteggiamenti aggressivi e minacciosi nei confronti della sua dirimpettaia, una 50enne di Isernia. Comportamenti che, secondo gli agenti della Questura pentra, erano privi di qualsiasi plausibile motivo.

Un rapporto di vicinato iniziato come tanti altri. Il marocchino sembrava il classico bravo ragazzo della porta accanto. Sempre molto gentile ed educato nei confronti della donna, più grande di lui di circa vent’anni. Fino a quando il suo atteggiamento ha iniziato a cambiare, costringendo la donna a modificare le proprie abituali di vita per evitare il ragazzo. Ma quest’ultimo, con il trascorrere dei mesi, è diventato sempre più insistente e molesto. Così la vicina esausta ha deciso di denunciare l’accaduto alla Polizia che si è subito attivata per avviare l’attività investigativa che, nei giorni scorsi ha portato all’ammonimento dell’uomo.

Nei guai anche un31enne, anch’egli ammonito, che ha avuto un atteggiamento davvero persecutorio, scaturito da una gelosia irragionevole, nei confronti di un suo compaesano di 32 anni: lo ha accusato di avere una relazione con la sua fidanzata, arrivando a pubblicare messaggi offensivi sui social con il solo scopo di denigrare il suo vecchio amico.

Le minacce, le ingiurie, le molestie si sono protratte nel tempo, nonostante l’intervento di parenti ed amici comuni per dissuadere l’uomo a non avere tali sospetti ed atteggiamenti, provocando nella vittima uno stato di ansia e di paura, tanto da condizionare la sua vita privata e sociale.

La costante attività di prevenzione voluta tenacemente dal Questore, Roberto Pellicone, dunque, si è concretizzata nel porre massima attenzione agli episodi di violenza, non solo domestica. A dimostrazione di ciò i due ammonimenti, ai sensi dell’ articolo 8 del D.L. 38/2009, nei confronti dei due uomini residenti in provincia.

La Polizia di Stato contrasta, quindi, con fermezza e rigore qualunque episodio di condotta violenta consumata in ambito familiare e non, mediante il ricorso a tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente, per evitare pericolose degenerazioni.