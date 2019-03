Il Borgo Vecchio di Termoli come sfondo di Poste Italiane

REDAZIONE TERMOLI

Quando si apre il sito quello che balza subito agli occhi è lo scorcio scelto per la copertina. E questa volta la fortuna di finire sul sito di Poste Italiane è toccata al bellissimo panorama del Borgo Vecchio di Termoli. L’azienda che si occupa di spedizioni in tutta Italia ed è sicuramente la più “gettonata” ha utilizzato una veduta del Borgo termolese per la promozione del nuovo servizio di spedizione dei pacchi. Una veduta di via Duomo che porta all’arco della Torretta Belvedere e che fa intravedere anche un pezzetto della Scalinata del Folklore. E così i luoghi più caratteristici di Termoli finiscono sul sito di Poste Italiane. Una vetrina promozionale di indubbio valore.