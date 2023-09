Il Borgo diVino in Tour fa il pieno di visitatori. Oggi terzo appuntamento

Grande successo per le prime due serate a Oratino

Hanno fatto registrare una grande partecipazione le prime due serate (venerdì e sabato) di Borgo diVino in Tour, la manifestazione nazionale dedicata ai wine lovers e che in questo fine settimana ha fatto tappa in Molise, ad Oratino.

Nonostante le temperature richiedessero un abbigliamento non proprio da caldo estivo, l’atmosfera è stata accogliente per i visitatori e l’evento ha richiamato l’attenzione di numerosi appassionati da ogni parte della regione.

Offerta di qualità ed eterogenea, quella negli stand e nei punti chiavi del percorso enogastronomico, grazie ad una trentina di cantine locali e provenienti da tutta Italia. Dopo l’inaugurazione con il sindaco Loredana Latessa e altre autorità istituzionali, la manifestazione ha preso corpo, generando un flusso via via più ampio di persone.

A fare da cornice e per rendere ancora più vivo il borgo di Oratino, si sono susseguiti masterclass, spettacoli musicali, mostre d’arte, percorsi formativi.

Ultimo appuntamento oggi a partire dalle ore 12 fino alle 23 per un’altra giornata all’insegna del gusto e dell’intrattenimento.

Il ticket di €18 comprende 8 assaggi di vino a scelta tra le cantine presenti lungo il percorso. Le specialità gastronomiche hanno un costo a parte, a partire da €3.

(foto pagina Facebook ‘Borgo DiVino in Tour)