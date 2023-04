Il Borgo dei Borghi, sfuma il podio per Monteroduni ma è tra gli 8 comuni più votati

Venti paesi in gara e bellissima vetrina nazionale. Nella serata di domenica la puntata che ha sancito il vincitore della X edizione

Sfuma il podio per Monteroduni nella decima edizione de “Il Borgo dei Borghi”, il programma che va alla scoperta delle piccole perle del nostro Paese e condotto da Camila Raznovich, affiancata da una giuria di esperti. La finale 2023 tra i 20 paesi in gara è andata in onda ieri sera su Rai 3 e se l’è aggiudicata Ronciglione, comune laziale in provincia di Viterbo. Il comune molisano, invece, si è classificato all’ottavo posto, regalando comunque grandissima soddisfazione e ottenendo una bellissima vetrina sulla rete nazionale.

I borghi in gara erano: Casoli (CH) in Abruzzo; Miglionico (MT) in Basilicata; Diamante (CS) in Calabria; Cetara (SA) in Campania; Bagnara di Romagna (RA) in Emilia-Romagna; Marano Lagunare (UD) in Friuli-Venezia Giulia; Ronciglione (VT) nel Lazio; Campo Ligure (GE) in Liguria; Bellano (LC) in Lombardia; Esanatoglia (MC) nelle Marche; Monteroduni (IS) in Molise; Castagnole Delle Lanze (AT) in Piemonte; Castro (LE) in Puglia; Sant’Antioco (CI) in Sardegna; Salemi (TP) in Sicilia; Campiglia Marittima (LI) in Toscana; Bondone (TN) in Trentino-Alto Adige; Citerna (PG) in Umbria; Issogne (AO) in Valle d’Aosta; Possagno (TV) in Veneto.

La puntata ha mostrato una carrellata di immagini di Monteroduni, con descrizioni dei luoghi e delle tradizioni affidate a nativi del posto. Dalle origini paleolitiche dell’insediamento, come testimoniato dai reperti rinvenuti nei pressi del fiume Volturno, ai monumenti quali il Castello Pignatelli e la chiesa di San Michele Arcangelo, di origini longobarde, fino agli appuntamenti musicali (Eddie Lang Jazz Festival), folkloristici (La Mascherata) e alle antiche usanze (tombolo), il borgo in provincia di Isernia si è raccontato grazie ai suoi protagonisti e al desiderio di continuare a valorizzare le proprie origini, le proprie bellezze e le proprie tradizioni.

Rivedi la puntata qui. (Monteroduni da 1.35.36)