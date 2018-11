“Il Borgo dei Borghi”, sabato 10 novembre tocca a Fornelli

Dopo la volta di Castelpetroso lo scorso 3 novembre, il Molise torna ancora una volta protagonista al “Il Borgo dei Borghi” su RaiTre con Fornelli il 10 novembre prossimo. Sabato alle 21,30 dunque, tutti inchiodati alla tv pronti a votare il piccolo borgo molisano, in provincia di Isernia che ha tutte le caratteristiche insieme agli altri due – Castelpetroso e Larino – per essere eletto tra i più belli d’Italia.

Ancora una vetrina importantissima per il comune di Fornelli e per la sua Amministrazione Comunale impegnatissima in questi anni dal punto di vista della promozione territoriale e dello sviluppo turistico del popoloso centro della Valle del Volturno. “Il Borgo dei Borghi” è il nuovo programma di RaiTre che ha preso il via il 3 novembre scorso e rappresenta un viaggio straordinario nel Paese dei piccoli centri, da nord a sud passando per il cuore d’Italia e le sue isole che Camila Raznovich compie assieme allo storico dell’arte Philippe Daverio. Il pubblico potrà partecipare alla gara eliminatoria ed esprimere di volta in volta la propria preferenza per il Borgo preferito assegnando il relativo voto mediante collegamento e registrazione al sito.

Ben 60 i Borghi in gara, e Fornelli è entrato di diritto nella trasmissione, per l’ottimo piazzamento guadagnato negli anni passati. Ogni comune parteciperà alla manifestazione con un proprio video – spot che già dal nove ottobre poteva essere visionato sul sito www.rai.it/borgodeiborghi con ben 60 filmati di presentazione nella categoria “Il Borgo dei Borghi – Autunno 2018”. Ora toccherà ai cittadini molisani e soprattutto a quelli di Fornelli farsi valere nella votazione telematica per portare il Borgo di Fornelli alla vittoria finale di questa nuova affascinate sfida. Ormai il piccolo borgo molisano ha un certo feeling con i programmi targati Rai, dopo la partecipazione al Kilimangiaro, l’ottima prova al “Borgo dei Borghi” di due anni fa e la grande vittoria a Mezzogiorno in Famiglia.

E’ possibile votare il borgo nel sito www.rai.it/borgodeiborghi fino al 22 novembre 2018.