Il Borgo dei Borghi, Riccia chiude al settimo posto

Il comune di Riccia si è classificato al settimo posto nella finalissima de Il Borgo dei Borghi organizzata dalla trasmissione di Raitre Kilimangiaro. In gara, come si apprende dalla TGR Molise, venti borghi italiani, uno per ogni regione. Il primo posto è stato conquistato dal paese di Soave, che si trova in provincia di Verona, ma tutti i borghi partecipanti, hanno ottenuto una bella visibilità nella prima serata di Raitre nel giorno di Pasqua.

Il Borgo dei Borghi ha portato, negli anni, sullo schermo i borghi italiani nascosti lungo la penisola, permettendo ai telespettatori di scoprire posti bellissimi, dalle mete turistiche più frequentate ai luoghi più nascosti e sconosciuti. Al timone della gara Camila Raznovich e una giuria di esperti formata da Rosanna Marziale, chef e divulgatrice enogastronomica, Piergiorgio Odifreddi, matematico, logico, saggista e accademico italiano e Jacopo Veneziani, storico dell’arte e divulgatore.