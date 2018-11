Il Borgo dei Borghi, Larino protagonista della terza puntata

LARINO

C’è attesa per la puntata di stasera, sabato 17 novembre, di “Il Borgo dei Borghi” dove sarà protagonista Larino. Il programma, in onda su Rai 3, alle 21,40, ha portato sulla ribalta nazionale anche le bellezze di Fornelli e Castelpetroso nelle puntate precedenti. Ancora una volta il Molise dà testimonanza della sua esistenza in tutto il su splendore, a partire dalla genuinità della gente, alla bonta del cibo fino alla tipicità dei suoi paesaggi spettacolari. E Larino, ovviamente, non sarà da meno. Infatti, sicuramente, saprà distinguersi tra i sessanta borghi in gara e chissà che non riesca ad aggiudicarsi il titolo di “più bello d’Italia 2018”. Il nuovo programma Rai rappresenta un interessante viaggio nei piccoli centri, da nord a sud dell’Italia, fino a da arrivare alle isole che Camila Raznovich compie assieme allo storico dell’arte Philippe Daverio.

Un concorso di bellezza dove a gareggiare non sono persone ma piccoli e grandi territori. Tre le eliminatorie previste e una grande gara finale, il 24 novembre prossimo, in cui una giuria di esperti eleggerà il Borgo più bello d’Italia 2018. E allora, questa sera tutti inchiodati dinanzi alla tv per vedere le bellezze molisane. Sarà possibile votare il borgo preferito al seguente link fino al prossimo 22 novembre.