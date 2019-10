Questa sera sarà la “Perla del Molise” a rappresentare la nostra regione nella serata conclusiva, sfidando altri 19 comuni. GUARDA IL VIDEO DI PRESENTAZIONE

BAGNOLI DEL TRIGNO. Sarà Bagnoli del Trigno a rappresentare il Molise, questa sera, nella finale de Il Borgo dei Borgo, la nota trasmissione televisiva, in onda su Rai 3, che premia i comuni più belli d’Italia. A partire dalle 20.30, Bagnoli del Trigno se la vedrà con altri 19 borghi italiani, uno per Regione, che è stato quello più votato dagli spettatori in questo mese di sfida. Per la settimana edizione del programma, sono stati 60 i centri che hanno preso parte alla gara: a rappresentare il Molise, oltre al centro in provincia di Isernia anche Pesche e Ferrazzano.

Il vincitore de Il Borgo dei Borghi 2019 sarà il Borgo, che, tra i 20 finalisti, avrà ottenuto il maggior numero di voti, risultante dalla sommatoria del voto popolare – espresso via televoto – e del voto della Giuria di esperti presenti in studio durante la puntata finale. In particolare, il voto popolare varrà il 50% del totale. Il rimanente 50% sarà suddiviso tra i giurati. La Giuria di Esperti sarà composta da un numero minimo di 3 tre personalità (di chiara fama – ciascuno per il proprio profilo di appartenenza) che parteciperanno alla serata finale.

Per Bagnoli è la seconda volta consecutiva in finale. Già l’anno scorso aveva ottenuto uno strepitoso sesto posto. In questa edizione spera di fare meglio, ma dovrà vedersela con altri comuni suggestivi incastonati nella nostra meravigliosa penisola.

Intanto i cittadini del centro in provincia di Isernia confidano nell’aiuto di tutti i corregionali. Basta visitare il sito internet del programma (PER GUARDARE IL VIDEO DI PRESENTAZIONE CLICCA QUI) per votare la “Perla del Molise”.