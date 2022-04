Il boom dei disturbi alimentari durante la pandemia

Un disturbo del comportamento alimentare cambia completamente la vita di chi ne soffre, ne limita le capacità relazionali, lavorative e sociali

Durante la pandemia, i centri che si occupano di disturbi alimentari hanno assistito a un aumento inatteso e marcato delle richieste di trattamento. Un disturbo del comportamento alimentare (DCA) cambia completamente la vita di chi ne soffre, ne limita le capacità relazionali, lavorative e sociali: tutto infatti sembra ruotare intorno al cibo e alla percezione corporea.

I disturbi dell’alimentazione e della nutrizione come anoressia, bulimia e binge eating, sindrome da alimentazione compulsiva che porta la persona a ingurgitare migliaia di calorie in tempi brevissimi (a differenza dei bulimici non compensano l’abbuffata con vomito, lassativi, allenamenti forzati e quindi tendono a ingrassare notevolmente fino all’obesità) costituiscono oggi una vera e propria epidemia sociale che non sembra in questo momento trovare un argine alla sua crescita esponenziale.

I dati più recenti relativi a una ricerca conclusasi a febbraio 2021, basata sull’incrocio di diversi flussi informativi analizzati dal Consorzio interuniversitario CINECA, confermano un aumento della patologia di quasi il 40% rispetto al 2019: nel primo semestre 2020 sono stati rilevati nei diversi flussi informativi 230.458 nuovi casi contro i 163.547 del primo semestre 2019. Il carico assistenziale globale dei nuovi casi e casi in trattamento è stato rilevato nel 2020 nel numero di 2.398.749 pazienti, un dato sottostimato poiché esiste in questa patologia una grande quota di pazienti che non arriva alle cure.

I dati della ricerca rivelano anche un ulteriore abbassamento dell’età di esordio: il 30% della popolazione ammalata è sotto i 14 anni) e una maggiore diffusione nella popolazione maschile (nella fascia tra i 12 e 17 anni comprende il 10%).

Se nelle prime fasi della chiusura si è osservato un incremento dei comportamenti più restrittivi con cali ponderali sino a 20 kg (come ad esempio accade nell’anoressia), durante la seconda ondata pandemica si è invece verificato l’aumento di bulimia nervosa e binge eating.

L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha elaborato una mappa. In continua evoluzione, dedicata ai servizi sui disturbi alimentari. Attualmente sono 108 le strutture accreditate (erano 91 poche settimane fa) su tutto il territorio nazionale (101 del SSN e 7 del privato accreditato): 55 centri al Nord (di cui 19 in Emilia Romagna), 18 al Centro Italia e 35 tra Sud e Isole. Non occorre dirlo: nessuna in Molise.

Facilitare la richiesta di aiuto e informare sull’assistenza sono gli obiettivi della mappatura dei centri.

Ed ora, dopo aver censito le strutture del SSN, l’Istituto ha iniziato a mappare anche i centri del privato accreditato, notando un forte impatto e coinvolgimento su questi disturbi del comportamento alimentare. La mappa dell’Iss quindi può essere utile a moltissime persone a tutte l’età. Un punto di riferimento per affrontare tempestivamente un ampio spettro di disturbi che riguardano il comportamento alimentare.

Il censimento in continua evoluzione consente anche di conoscere informazioni relative all’utenza assistita. Risultano in carico al 65% dei Centri censiti quasi 9.000 utenti (8.947), prevalentemente di genere femminile 90% rispetto al 10% di maschi. Il 58% degli utenti ha tra i 13 e i 25 anni, il 7% meno di 12 anni. Rispetto alle più frequenti diagnosi l’anoressia nervosa è rappresentata nel 36,2% dei casi, la bulimia nervosa nel 17,9% e il disturbo di binge eating nel 12,4%. Sono 1.099 inoltre i professionisti che lavorano nei centri, tutti formati e aggiornati: soprattutto psicologi (21%), psichiatri o neuropsichiatri infantili (17%), infermieri (14%) e dietisti (11%).

Tutti i centri clinici italiani hanno avuto un aumento inaspettato e molto accentuato delle richieste di trattamento. In particolare ci sono stati molti esordi negli adolescenti durante i lockdown, ma anche nei post lockdown. Come pure vi sono state delle ricadute in pazienti che erano in remissione o un’accentuazione della psicopatologia in pazienti in trattamento. Durante la pandemia le persone che soffrivano di un disturbo alimentare si sono aggravate. Magari hanno impiegato mesi per trovare il coraggio di chiedere aiuto o hanno aspettato mesi per un ricovero, aumentando il rischio di cronicizzazione o ricaduta nel disturbo.

L’origine e il decorso dei Disturbi dell’alimentazione e della nutrizione (Dan) sono determinati da una pluralità di variabili, nessuna delle quali, da sola, è in grado di scatenare la malattia o influenzarne il corso e l’esito. Una loro piena comprensione deve tenere in considerazione fattori psicologici, evolutivi e biologici. Sicuramente i fattori socio-culturali sono implicati nel favorire lo sviluppo di questi disturbi e in particolare per il ruolo esercitato dalla nostra cultura che associa la magrezza alla bellezza e al valore personale.

I vari lockdown hanno favorito soprattutto nei ragazzi l’instaurarsi di alcuni di questi fattori scatenanti quali l’isolamento sociale, le incognite sul rientro a scuola, i dispositivi e le regole di prevenzione, il distanziamento forzato dai loro coetanei, la paura del contagio che si associa spesso alla sensazione di non avere il controllo della situazione. Tutte queste condizioni conducono ad un aumento delle restrizioni alimentari o, all’opposto, a un aumento degli episodi di alimentazione incontrollata, portando a una maggior concentrazione sull’immagine di sé, lasciando più tempo a disposizione per riflettere e porre maggior attenzione al corpo e all’emergere di comportamenti disfunzionali.

Secondo i ricercatori del King College di Londra, la quarantena produce effetti psicologici negativi tra cui sintomi di disturbo post-traumatico da stress, confusione e rabbia. Lo studio, pubblicato sul ‘Lancet’, rileva che questi impatti psicologici possono essere di lunga durata con effetti particolarmente rischiosi sui bambini e gli adolescenti. I disturbi alimentari se non riconosciuti in tempo e non curati in modo appropriato possono diventare cronici e nel peggiore dei casi portare alla morte.

Il dato Rencam regionale (Registro nominativo cause di morte) del 2020 rileva un numero di decessi con diagnosi correlate ai Disturbi dell’alimentazione e della nutrizione (anoressia, bulimia e disturbo da alimentazione incontrollata) di 3.158 persone, con una variabilità più alta nelle regioni dove sono scarse o assenti le strutture di cura. Come in Calabria, in Campania, in Sardegna, in Molise, ma anche nel Lazio e in Piemonte. A confermare il fatto che non si muore di anoressia o di bulimia, ma si muore per non avere potuto accedere alle cure.

La carenza di servizi territoriali rappresenta una grave mancanza assistenziale per i pazienti con disturbi dell’alimentazione. Personale, rete, potenziamento della comunicazione: oggi sono queste le priorità e i fondi dedicati sono in arrivo. Il 21 dicembre 2021, la Commissione bilancio del Senato ha deciso di stanziare 25 milioni di euro nel biennio 2022-2023 e ha stabilito che i disturbi del comportamento alimentare saranno inseriti nei Lea, i Livelli essenziali di assistenza, con uno specifico fondo. I Disturbi Alimentari finalmente sono usciti dal cono d’ombra delle malattie psichiatriche per essere inseriti nei Livelli essenziali di assistenza. Malattie, che il Servizio sanitario è tenuto a curare su tutto il territorio nazionale

I disturbi alimentari non sono scelte di vita più o meno bizzarre, ma importanti disturbi mentali che possono indurre chi ne è affetto ad assumere limitatissime quantità di cibo o viceversa ad abbuffarsi in modo incontrollato. La diagnosi precoce e il trattamento multidisciplinare sono le uniche strade da percorrere per contrastare l’aumento di queste patologie. Una diagnosi di disturbo alimentare è una situazione di straordinaria rilevanza che sconvolge il funzionamento personale dei pazienti e del gruppo familiare. Per questo le figure parentali non sono da biasimare, ma possono invece diventare valide alleate dei pazienti e degli operatori durante il percorso di cura, se sostenute ed indirizzate adeguatamente soprattutto in un periodo difficile come questo. I disturbi alimentari sono patologie fortemente imbrigliate nelle dinamiche familiari. Non è possibile curarli senza coinvolgere nel trattamento le famiglie che sono considerate una risorsa importante e indispensabile alla buona riuscita del trattamento. Ma quali sono i primi segnali da osservare? Prima di tutto una serie di comportamenti anomali riferiti all’alimentazione: restrizione, iperattività, vomito autoindotto, abbuffate improvvise. Ma accanto a questo ci deve essere un vistoso cambiamento di carattere: i ragazzi che erano solari, brillanti, generalmente bravissimi a scuola, diventano tristi, solitari, insicuri. Questi due aspetti devono fare sì che i genitori si rivolgano a un centro specializzato.

I centri specializzati sapranno indirizzare il trattamento dal punto di vista medico, psicologico e nutrizionale.

Il messaggio di speranza è che oggi da queste patologie si può guarire, le terapie sono ormai altamente specializzate, ma è molto importante intercettare in anticipo il disturbo e intervenire il prima possibile. Esiste un numero verde nazionale della Presidenza del Consiglio, 800180969, a cui ci si può rivolgere per avere informazioni sul centro più vicino, e arrivare cosi precocemente alle cure.

Dott. Mino Dentizzi