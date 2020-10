Il bonus di chiamarsi Pirlo

«Ci eravamo già chiesti e, ci chiediamo a maggior ragione dopo Juve-Verona, se è normale, ma soprattutto, se è giusto godere di una provvida benevolenza dell’ambiente calcistico in generale e, segnatamente ,degli opinionisti targati Sky, per il solo fatto di aver beneficiato, in un’altra vita lavorativa (da calciatore), delle stimmate del campione. Parliamo non casualmente di vita diversa e insistiamo sul punto che, anche se hai fatto il calciatore, questo è un altro mestiere, dove ci vogliono altre qualità e, probabilmente, anche il tempo di costruirsi una didattica calcistica, un metodo, da sperimentare ad un livello inizialmente più basso come il settore giovanile o le seconde squadre; cosa peraltro già accaduta anche ai celebrati Guardiola, Zidane ed altri ancora. Se mi passate un paragone che mi sta a cuore, è come se il miglior studente del suo corso di laurea in giurisprudenza, appena laureato lo mettessimo a dirigere lo studio legale Chiappero a Torino…Decisamente più logica ci appariva l’idea iniziale del presidente Agnelli di cominciare con l’under 23 juventina e, costruirgli un percorso professionale che, se valutato adeguato, lo avrebbe condotto come destinazione finale alla prestigiosa panchina bianconera. La cosa però che non ci sembra corretto accettare supinamente, è verificare come i giudizi sul lavoro fin qui svolto, siano edulcorati al punto tale da farceli apparire quasi posticci. Perché a suoi predecessori, tecnici di grande caratura come Max Allegri e Maurizio Sarri, non gli veniva perdonato praticamente nulla?Come non ricordare le puntigliose sottolineature mosse soprattutto a Sarri su partite vinte di misura, perché magari la Juve era stata costretta a subire la parità, prima di vincerla. Oppure le tante richieste di chiarimento sull’ asimmetria del gioco ,per via della carente fase di non possesso di Ronaldo e/o Dybala. Magari anche giuste in linea di principio, ma che in quel caso, sembrava non tener conto della scarsa, se non inesistente volontà dei suddetti, di fare la transizione negativa. Vennero fatte le pulci anche ad un 2 a 2 a Madrid contro l’Atletico, dopo una partita dominata, solo perché nel finale i colchoneros, trovarono rocambolesca mente la parità. Ora invece , la Juve di Pirlo, sul piano numerico ha fatto 6 punti in 4 partite, considerato che anche se la pronuncia di primo grado è esecutiva, la gara col Napoli è ancora sub iudice per la pendenza dell’appello. Di queste 4 gare, le ultime due sono state giocate con il Crotone; una gara all’insegna dell’equilibrio e, terminata 1-1, contro la peggior difesa del campionato ,con ben 15 goal subiti. L’altra col Verona, squadra totalmente rinnovata rispetto a quella della precedente stagione e presentatasi a Torino con alcuni giovani provenienti dal campionato primavera o categorie minori. Eppure per lunghi tratti di questa partita, abbiamo assistito ad una Juventus che impostava il contropiede per dare tregua all’apnea cui l’avversario la costringeva. Tra le cose osservate, spicca anche un Bonucci impostare a centrocampo, una mossa , crediamo, tutt’altro che geniale. Nella gara di Roma , la nuova impostazione data da Pirlo, aveva visto Cuadrado giostrare sulla sinistra, esperimento invece non ripetuto a Kiev contro la modesta Dinamo; dove abbiamo sentito dire da un compiaciuto Marocchi che commentava la partita: “ce l’abbiamo fatta a riportare Cuadrado a destra…” Si lavora per caso in cooperativa? La costante comunque di questo tratto di cammino che, ovviamente, non può bastare per un giudizio definitivo, è che la Juve diventa pericolosa quando l’andamento della partita fa saltare il piano tattico predisposto, cosa accaduta con le espulsioni di Rabiot e Chiesa contro Roma e Crotone e col Verona in vantaggio. Quando la Juve gioca, diciamo senza spartito, sembra decisamente più forte. Ora, è giusto dare a Pirlo tutto il tempo di cui ha bisogno per provare a trasformare una squadra per anni adusa a cercare il risultato come unica cosa che contava, in una capace di abbinarvi anche un gioco, come si dice, di stile più europeo. Tempo ,che riteniamo sicuramente avrà, considerato l’ulteriore recente endorsement del Presidente Agnelli, in occasione della recente approvazione del bilancio, che ha avuto parole al miele per Pirlo ed il suo staff. Fiducia che anche noi accorderemmo considerato che è giusto dare tempo perché i lavori di profondità, necessitano di tempistiche lunghe. Proprio per questa ragione, avremmo accordato un secondo anno di lavoro a Sarri, anche a costo di perdere qualche calciatore con cui , per dirla con la dirigenza iuventina: non era scattata la giusta alchimia. Meno giusto ,per non dire ingiusto, non riservare a Pirlo il trattamento riservato ai suoi predecessori, con la maggior parte dei commentatori chiaramente orientati verso il più classico del: “tutto va bene madama la marchesa”».

Francesca Arbotti