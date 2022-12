Il bilancio del 2022 per l’EnergyTime Spike Devils Campobasso

La passata stagione e l’attuale campionato sono stati anni di crescita per l’EnergyTime Spike Devils Campobasso. Nel campionato 2021/2022 il Molise sportivo ha ritrovato la pallavolo maschile. La collaborazione tra Cus Molise, Spike Devils e Nuova Pallavolo Campobasso ha dato vita all’EnergyTime Spike Devils Campobasso che ha disputato il campionato di Serie B. Una stagione entusiasmante che ha visto i molisani protagonisti per la lotta nelle zone alte della classifica. La matricola rossoblù ha chiuso il campionato al quarto posto assoluto a quota 47 punti frutto di sedici vittorie e sei sconfitte. Oltre ai numeri del campo risultato di assoluto valore per la società di patron Pulitano un pala Vazzieri sempre sold-out per le gare casalinghe. Sull’onda di questi risultati nell’estate 2022 la società ha scelto di apportare alcuni cambiamenti in primis il nuovo campo casalingo. La Palestra dell’istituto Montini – Pertini – Cuoco è diventato il nuovo campo amico, per una struttura che ospita anche il settore giovanile e quello amatoriale. La stagione 2022/2023 ha portato con se la novità del girone il G con squadre laziali e sarde. Dopo 11 giornate di campionato sono arrivate 9 vittorie, una sconfitta al tie-brak e il Ko di Cagliari contro il Sarroch, i molisani inseguono gli isolani in classifica al secondo posto a quota 28 a meno 5 dalla vetta.

Il presidente del sodalizio molisano Loredana di Mauro ha tracciato un bilancio: “Nel complesso il 2022 ci è servito per strutturare ancora di più la nostra società e darci ancora più voglia di portare avanti ed ampliare il nostro progetto. – prosegue il numero uno del club- Insieme a mister Maniscalco e ai suoi collaboratori tecnici stiamo creando un percorso davvero importante con il settore giovanile, con il quale stiamo ottenendo anche dei discreti risultati”.