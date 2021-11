Il bello nel medioevo, l’Abbazia Gotica di Fossanova

Per la rubrica “Alesia ed i suoi compagni di viaggio” l’amico Enrico ci accompagna con entusiasmo al cospetto di una bellezza architettonica di prestigio

di Enrico Carlone*

L’arte, come la vita, mira all’eterno, ma deve giungervi attraverso il tempo e l’esperienza del mondo. L’arte mira dunque, come proprio fine, ad un “bello” che san Tommaso definisce coi termini classici di armonia, ordine, simmetria; ma lo raggiunge solo attraverso l’esperienza del mondo, perché il “bello” non è che il segno di Dio nella creazione.

In questo brano tratto dalla sua introduzione all’arte gotica, G.C. Argan cita Tommaso D’Aquino e il pensiero di questo filosofo circa l’arte e la bellezza. La citazione è più che appropriata. Nella storia dell’arte il periodo gotico coincide – nella storia del pensiero – con il periodo della Scolastica, la filosofia dominante del Medioevo di cui san Tommaso fu uno dei massimi esponenti.

Alla fine del XII secolo e poi nel XIII, l’uomo e il mondo non sono più entità trascurabili totalmente sovrastate da forze superiori e trascendenti, ma cominciano ad assumere un loro peso nell’organismo dell’universo. Il mondo è pieno di contrasti e l’uomo, dotato di libero arbitrio, ne è parte ed è combattuto: tende al bene, al bello, all’infinito, ma il male e le passioni contrastano questa tendenza.

L’architettura gotica diviene l’espressione plastica di un pensiero che vede il mondo come un insieme di forze contrastanti tra le quali, infine, prevale quella ascensionale; il gotico non può essere considerato semplicemente l’evoluzione delle tecniche costruttive romaniche, ma è piuttosto il prodotto di un nuovo e diverso modo di pensare.

Lo spazio delle chiese romaniche era uno spazio in ombra, chiuso da masse e definito da un’architettura fondata sull’equilibrio statico di peso e spinta; l’architettura gotica invece è dinamica e generata dal contrasto di spinte e controspinte che si incontrano in alto, al vertice di un arco che diviene necessariamente acuto.

Il nuovo linguaggio architettonico nasce tra il 1150 e il 1200 nell’Ile-de-France, una regione del nord della Francia. Da qui, nei centocinquant’anni successivi, si diffonde in tutta Europa assumendo caratteri vari nei diversi paesi.

In Italia dove le tradizioni – prima quella antica di Roma e poi quella più recente romanica – erano più forti, l’architettura gotica è meno “tesa” di quella francese ma non per questo di secondaria importanza. Il gotico italiano, infatti, assume connotazioni autonome rispetto a quello francese e, in modo diverso da regione a regione, interpreta con originalità lo stesso sistema strutturale. Trattandosi di architettura è ragionevole ritenere che questa diversità sia conseguenza – oltre che delle differenti tradizioni culturali – anche delle diverse caratteristiche geologiche del territorio che, per la diffusa e talvolta elevata sismicità, rendeva impraticabile un eccessivo slancio verticale delle strutture.

Uno dei veicoli di diffusione del nuovo linguaggio architettonico fu quello degli ordini religiosi formatisi nel XII e XIII secolo. In particolare i Cistercensi, cioè i benedettini riformati di Citeaux in Francia, instaurarono importanti rapporti culturali e religiosi con l’Italia e fondarono abbazie in gran parte della penisola.

Le chiese e i monasteri di questo ordine vennero realizzati sulla base di una organizzazione modulare dello spazio tesa a ridurre al minimo le difficoltà e i costi della costruzione; ciò che caratterizza l’architettura cistercense, dunque, è l’essenzialità che in planimetria si traduce in forme che scaturiscono dall’uso della linea retta. Solo nell’alzato interno questa linea si incurva per andare a generare quell’arco ogivale tipico dell’architettura gotica la cui essenziale logica strutturale ben si confaceva al rigore dei cistercensi.

La semplicità e la funzionalità della struttura derivano dalla spiritualità e dalla professione di povertà proprie di quest’ordine monastico che, tra l’altro, non impreziosisce le sue chiese con dipinti, sculture e altri arredi perché ostentazione di ricchezza e inessenziali.

L’abbazia di Fossanova, che si trova 100 Km a sud di Roma nel territorio di Priverno, è il primo esempio di architettura cistercense in Italia e la chiesa abbaziale – dedicata alla Vergine Maria e a Santo Stefano – è stata consacrata nel 1208.

La chiesa, costruita interamente in travertino, ha pianta a croce latina con tre navate e la forma simbolica della croce è resa particolarmente evidente dai pronunciati bracci del transetto. La lunga navata centrale, che prosegue oltre l’altare, si conclude con un profondo coro rettangolare perfettamente funzionale alla preghiera collettiva dei monaci. La continuità delle pareti che delimitano la navata è interrotta da snelle, tese semicolonne che sembrano riprodursi all’infinito in una profonda prospettiva; la sottile cornice orizzontale che le interseca a mezza altezza, insieme alla più bassa incorniciatura dei pilastri, accentuano la fuga prospettica senza pregiudicare il verticalismo dell’aula. Queste mezze colonne non partono da terra ma poggiano su mensole semiconiche addossate ai pilastri che le “spingono” verso l’alto rafforzando l’effetto ascensionale dell’insieme che appare quasi sospeso a qualche metro dal suolo. In copertura le volte a crociera sono prive di costoloni e ciò rende più evidente l’elegante ripetersi degli archi ogivali che, in corrispondenza delle semicolonne, delimitano le singole campate.

Le campate della navata centrale, nel numero di sette, sono tutte di forma rettangolare come pure le due del coro e le quattro del transetto nel quale si aprono anche quattro cappelle (due per braccio) poste ai lati del coro e illuminate da alte monofore ogivali.

L’unica campata quadrata è quella posta all’incrocio tra la navata centrale e il transetto che, diversamente da tutte le altre, è coperta da una volta a crociera cordonata. Le costole della crociera convergono in un anello centrale dal quale anticamente pendevano le funi delle campane che, alloggiate nel tiburio sovrastante la volta, si suonavano dall’interno della chiesa.

Nella navata centrale la luce penetra abbondante sia dalle finestre laterali, sia da due rosoni: uno più grande posto sulla parete di facciata e l’altro, più piccolo, posto sulla parete di fondo del coro. Sotto quest’ultimo si aprono tre finestre monofore ad arco acuto a simboleggiare, evidentemente, la Trinità. Le navate laterali, pure costituite da sette campate con volte a crociera, sono meno illuminate e molto più basse della maggiore e la loro scarsa luminosità insieme alla modesta altezza esalta, per contrasto, lo slancio e la luce dell’aula centrale. Tuttavia questi spazi non sono solo due percorsi di servizio paralleli a quello della navata centrale.

Da queste navatelle, perfettamente allineate a due delle quattro cappelle del transetto, si gode di una suggestiva prospettiva che nel ritmico ripetersi delle arcate ogivali ha, come punto di fuga, la luce effusa dalle monofore sul fondo delle cappelle. In un’architettura dove nulla è casuale e tutto ha un significato simbolico questa ricercata prospettiva conferisce allo spazio delle navate laterali la dignità di un percorso mistico, indubbiamente secondario rispetto a quello della navata centrale ma comunque significativo. Questa chiesa offre a chi ne varca la soglia una sensazione di equilibrata fusione tra la spazialità rettilinea delle prime basiliche cristiane e il verticalismo della nuova architettura. Nella navata centrale il succedersi dei pilastri segna prospetticamente il percorso devozionale che conduce il fedele verso l’altare ma inevitabilmente lo scatto verticale delle semicolonne pensili guida lo sguardo verso l’alto e il centro visivo diviene il luminoso rosone incastonato nella fuga delle nitide arcate ogivali. Così la tensione orizzontale verso i luoghi della liturgia e la tensione verticale verso la Divinità, simbolicamente rappresentata dal rosone, si fondono mirabilmente senza che l’una prevalga sull’altra. L’esterno, nudo, con finestre strette e senza archi rampanti esprime l’essenzialità, il rigore cistercense e mostra ancora l’influsso dell’architettura romanica; tuttavia l’elevato scarto d’altezza delle navate laterali con la nave centrale e il corpo snello del transetto creano una nuova dinamica ascensionale delle masse murarie. Gli stessi contrafforti che si assottigliano in alto con il loro cadenzato, verticale ripetersi invece di appesantire la struttura la tendono e sembrano incastonarla nell’ambiente circostante.

La facciata è, allo stesso tempo, semplice e maestosa; la sua parte bassa presenta tracce di un portico, presumibilmente mai costruito oppure andato distrutto, ma l’assenza di questa struttura slancia il prospetto che all’esterno anticipa la semplicità e il rigore dell’interno.

Due cornicioni dividono orizzontalmente la facciata in tre ordini. Quello inferiore è caratterizzato dalla presenza di un portale a sesto acuto assai strombato e sormontato da un timpano; l’ordine intermedio è scavato da un grande rosone e l’ultimo ordine, quello superiore, è definito da un importante timpano con al centro un’elegante apertura ottagonale.

Lo slancio verticale dell’edificio viene raccolto e concluso dal tiburio ottagonale che ospita le campane; posto all’incrocio tra navata e transetto è alleggerito da due piani di bifore e chiuso da una snella lanterna realizzata alla fine del XVI secolo. Nell’architettura di questa chiesa cistercense non c’è quella forte verticalità gotica che stupisce, causa smarrimento e talvolta fa percepire il divino come irraggiungibile; c’è, piuttosto, una equilibrata spinta ascensionale che porta l’uomo ad elevarsi e ad avvicinarsi a Dio attraverso un percorso costruito su una solida e razionale dottrina.

NOTA BIOGRAFICA

*Enrico Carlone, architetto libero professionista con studio in Roma, esercita la propria attività nell’ambito della progettazione, del restauro e della consulenza. Appassionato di storia dell’arte e di storia dell’architettura predilige le tematiche inerenti l’architettura di chiese. In collaborazione con altri professionisti ha partecipato a concorsi nazionali di progettazione e ha svolto studi e ricerche riguardanti alcune chiese di Roma. Ha tenuto seminari conferenze sul rapporto tra architettura e liturgia.