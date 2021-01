“Il bebè lo mettete voi… le pappette le compriamo noi”. A Tufara campagna contro lo spopolamento

“Il bebè lo mettete voi… le pappette le compriamo noi”. E’ questo lo slogan della nuova campagna del Comune di Tufara nata con l’obiettivo di limitare al massimo lo spopolamento di un Comune che rischia seriamente di ridursi anno dopo anno. Con una popolazione di 850 abitanti, a Tufara stanno cercando di tutto pur di avere qualche nuovo nato. Tanto che l’amministrazione comunale presieduta dal sindaco Gianni Di Iorio ha messo a disposizione di tutte le famiglie che hanno deciso di far nascere il proprio figlio tra il 2020 e il 2021 un sostegno alla natalità di 100 euro al mese per due anni. Rientreranno nel sostegno tutti i bambini nati entro il 31 dicembre 2021. Il finanziamento mensile di 100 euro esulerà dalle altre sovvenzioni che sono garantite a livello regionale e nazionale e senza limite di reddito proprio per incentivare la natalità, i genitori, però, dovranno firmare un accordo con il sindaco con il quale si impegnano a restare residenti a Tufara per i primi sei anni considerando che l’obiettivo è appunto quello di far nascere bambini residenti nel paese molisano e che restino a viverci per aumentare l’età media della popolazione.