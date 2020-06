Il basso Molise premiato dalle vele di Legambiente e Touring Club

Doppia vela di Legambiente e Touring Club per tre località del basso Molise. E’ la bella notizia che arriva dal basso Molise e se per Campomarino si va ad affiancare alla Bandiera Blu della Fee (unica realtà quest’anno a conseguirla), per Termoli si tratta di un riconoscimento importante che si affianca alla Bandiera Verde data dall’associazione dei pediatri per le spiagge a misura di bambino. Il riconoscimento di Legambiente e Touring Club, che ha sostituito la Guida Blu, è assegnato sulla base di una serie di requisiti che includono la qualità delle acque e la pulizia delle spiagge, lo stato di conservazione dei territori e del paesaggio, l’accoglienza e la sostenibilità turistica, i servizi per i disabili, la presenza di luoghi culturali e di attività subacquee e altri parametri relativi alla tutela dell’ambiente e dei territori. Per l’estate 2020 le Vele di Legambiente fanno parte della nuova guida Vacanze Italiane (prende il posto della Guida Blu) che, oltre alle spiagge che hanno ottenuto i riconoscimenti, segnala più di 200 proposte di viaggio per scoprire tante mete in giro per l’Italia. Si tratta, come detto, di un riconoscimento importante dato dall’associazione ambientalista italiana e da quella che si occupa del movimento turismo nel suo complesso e che potrebbe riequilibrare una stagione, quella del 2020, nata nel segno dell’incertezza a causa dell’emergenza Covid-19.