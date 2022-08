Il basso Molise ancora in fiamme: maxi incendio sul fiume Cigno lambisce le abitazioni. In volo due canadair 

Vigili del fuoco e personale della protezione civile impegnati questo pomeriggio, 20 agosto, a ‘combattere’ un grosso incendio che è divampato nei pressi del fiume Cigno tra i territori di Montorio nei Frentani e Larino e che minaccia alcune abitazioni presenti in zona.

Le fiamme, sospinte dal vento hanno divorato in poco tempo la vegetazione già arida da giorni di caldo e di siccità che si stanno abbattendo sul basso Molise e sul posto sono intervenute 4 squadre dei vigili del fuoco e anche due canadair per combattere le fiamme dall’alto.

Si tratta dell’ennesima emergenza che i vigili del fuoco sono stati chiamati a fronteggiare negli ultimi giorni dopo quella di giovedì mattina che ha visto roghi divampare in diversi paesi del basso Molise e in quella di oggi pomeriggio quando un campo di olivo ha preso fuoco in territorio di San Martino in Pensilis.

(Seguono aggiornamenti)