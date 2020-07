Il basso Molise alla ribalta: arriva il press-tour “in rosa” dei giornali nazionali

L’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo organizza dal 23 al 26 luglio prossimo un tour stampa per promuovere le specialità eno-gastronomiche del territorio, le bellezze paesaggistiche, storico-architettoniche di Termoli, del litorale molisano e del Basso Molise, presso alcune delle maggiori testate nazionali che si occupano di turismo. Il press-tour, tutto al femminile, prenderà il via il 23 luglio prossimo e si svilupperà in tre giornate ricche di appuntamenti ed iniziative tra i comuni facenti parte del Distretto turistico “Molise Orientale”. Sono sei le giornaliste che saranno ospitate nella “tre giorni” in rappresentanza di Tgcom24, sezione turismo, Touring Club Italiano, il mensile cartaceo ed on-line Bartu, Cosmopolitan, Qn: il Quotidiano nazionale che raggruppa Il Giorno, La Nazione e Il Resto del Carlino; Thetravelglobe.it, Sensidelviaggio.it.

L’arrivo del gruppo stampa è previsto il 23 luglio a Termoli e in serata visiteranno il Borgo antico della città.

Il 24 luglio focus dedicato a Termoli con la giornata in spiaggia, nel pomeriggio la visita ai reperti archeologici della Cattedrale nel Centro storico (la Termoli sotterranea) poi tappa in porto a Termoli e sullo Zenit, il catamarano che collega Termoli alla Croazia.

Il 25 luglio è programmata la visita a Larino, Casacalenda, Campomarino con la spiaggia ed il Lido e a Montecilfone. Oltre ai centri storici, le giornaliste conosceranno le aziende agro-alimentari del territorio produttrici di olio, vino, confetture bio e salumi. Il 26 luglio la partenza per il rientro in sede.

“E’ nostra intenzione promuovere presso alcune delle maggiori testate che si occupano di turismo, la città di Termoli con i paesi circostanti, tutti con grandi potenzialità non solo paesaggistiche e storico-architettoniche ma soprattutto produttive ed economiche” dichiara Remo Di Giandomenico, Commissario straordinario dell’AAST.