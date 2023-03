Il bassista dei Pink Floyd, Guy Pratt arriva in Molise: “Regione magnifica”

Guy Pratt si è presentato questa mattina in conferenza stampa al Teatro Savoia di Campobasso per parlare del nuovo film ‘Il monaco, la sirena e il Molise’

Attesissimo è arrivato questa mattina, sabato 11 marzo, al Teatro Savoia di Campobasso per la conferenza stampa. Stiamo parlando di Guy Pratt, bassista dei Pink Floyd che è approdato in Molise per girare un film e per un concerto che si terrà all’Auditorium Unità d’Italia di Isernia, domenica 12 marzo alle ore 21.00.

Il concerto è promosso dall’Assessorato al Turismo e Cultura della Regione Molise, OSNA Productions, Play Entertainment e Captain Dolly, in occasione della visita in Italia di Guy Pratt, che, altra notizia di rilievo, nei prossimi mesi sarà impegnato sul set del film “Il monaco, la sirena e il Molise”. Si tratta di una co-produzione italo-Inglese destinata a portare sul grande schermo un prodotto cinematografico degno di nota che unirà il cinema, la musica e la promozione territoriale. Il film sarà diretto da Marcus Shepherd, presente questa mattina in conferenza stampa, prodotto da OSNA Productions di Rino Piccolo, Play Entertainment di Marco Tempera per l’Italia e Captain Dolly della Soho Film di Leila Mousavi, Ronni Ancona e Sally Philips per l’Inghilterra, con il contributo dell’Assessorato al Turismo e Cultura della Regione Molise. Alla Soho Studio sarà affidata la distribuzione.

“Si tratta di una pellicola che auspichiamo dia una grande visibilità al Molise – ha dichiarato l’assessore Cotugno – Crediamo nel progetto che vede coinvolto un musicista di fama mondiale, professionisti del cinema e società produttrici di livello che di certo contribuiranno a centrare gli obiettivi regionali di creare le basi per una film commission. Il Molise è una piccola regione che in questi anni è riuscita, con diverse operazioni di marketing, ad arrivare a livelli importanti nel turismo globale. Sono certo che questo film gioverà a tutto il territorio regionale”.

“Il Molise esiste ed è vivo più che mai, grazie al fermento culturale e all’eterogeneità del suo territorio – commenta Rino Piccolo della OSNA Production – A chi non crede, ne daremo la prova con il film ‘Il monaco, la sirena e il Molise’. La sua storia sarà raccontata attraverso le naturali bellezze paesaggistiche e scenografiche della regione, le sue rigogliose montagne, le riserve, le oasi, i giardini e i suoi parchi naturali, i suoi laghi e le soleggiate coste adriatiche, ma soprattutto nei borghi storici, che raccontano di un mondo lontano dall’Italia moderna con le loro tradizioni e le loro storie. Un luogo dove il progresso sembra lento ma basta grattare la superficie per capire che è un luogo dove si può vivere bene ed essere felici. Si racconterà la storia dei molisani, legati alla loro terra e forti come le rocce su cui sono state costruite le loro città, il loro carattere determinato e le loro passioni, come anche l’amore per la musica. La presenza di Guy Pratt tra i protagonisti del film sarà la ciliegina sulla torta”. E continua: “Permettetemi di ringraziare Pratt, il regista Shepherd e tutti coloro che stanno già lavorando per la realizzazione del film. Non in ultimo la Regione Molise, l’Assessore alla Cultura Cutugno e il Presidente Toma per la sensibilità dimostrata e la voglia di dimostrare al mondo intero quanto questa terra sia ricca sotto ogni punto di vista”.