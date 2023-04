Il banchetto dei cinghiali che ormai vivono in città: situazione di degrado totale

Cittadini esasperati continuano a chiedere interventi urgenti, sia per la pericolosità degli animali, sia per il decoro di una zona centralissima del capoluogo di regione

Ormai sono diventati abitudinari. E come dargli torto. Trovano cibo a portata di mano, senza fare alcuno sforzo. E così stazionano ormai da mesi e mesi in una zona centralissima della città. A due passi dalla sede della Regione Molise e nei pressi del cuore del capoluogo di regione. Stiamo parlando dei cinghiali che vivono in via Quircio a Campobasso e la loro presenza è diventata ormai di routine, tanto che gli abitanti della zona ci hanno fatto l’abitudine. Senza, tuttavia, arrendersi al degrado e alla pericolosità di questi animali.

Continuano le segnalazioni alle autorità competenti, ma nessuno per il momento si è preso la briga di intervenire. Quantomeno per rimuovere l’immondizia ed evitare che i cinghiali possano banchettare tutte le sere indisturbati.

Nel video, girato ieri sera, mercoledì 19 aprile e divulgato sui social da Addolorata Di Cristofaro, quattro esemplari sono intenti a cenare avidamente dagli avanzi presenti nell’immondizia. Spazzatura presente in grandi quantità non solo nei pressi dei cassonetti, ma anche lungo il marciapiede che poi conduce alla rotonda di Piazza Venezia. Insomma una situazione di degrado totale, oltre che di grande pericolosità, non più sostenibile per gli abitanti della zona e per il decoro della città.