Il “Baloma Bikers Festival” fa il suo atteso ritorno dopo 4 anni

La 19esima edizione della manifestazione si terrà dal 4 al 6 agosto al Parco Santa Maria a Monte a Cercemaggiore

Dal 4 al 6 agosto, presso il suggestivo Parco Santa Maria a Monte a Cercemaggiore CB, potrete vivere tre giorni indimenticabili all’insegna della musica rock, delle moto e dell’avventura.

Anche quest’anno il festival presenta una lineup d’eccezione che soddisferà tutti i gusti dei veri appassionati di rock.

Sulle note dei brani indimenticabili e delle melodie coinvolgenti, gli artisti vi regaleranno performance straordinarie che vi lasceranno senza fiato.

Ecco la straordinaria lineup del 19° Baloma Bikers Festival:

– Venerdì 4 agosto: saliranno sul palco principale per un concerto imperdibile i leggendari Animals and Friends Rivivrete i grandi successi che hanno scritto pagine importanti nella storia del rock.

– Sabato 5 agosto: gli Atomic Rooster, un’autentica icona dell’hard rock, faranno vibrare il pubblico con la loro potente e travolgente energia. A seguire i Nazareth, indiscussi maestri dell’hard rock che vi faranno vivere un’esperienza straordinaria, portando sul palco la loro carica e la loro inconfondibile voce.

Inoltre, siamo lieti di annunciare che anche quest’anno la lotteria del festival mette in palio una favolosa Harley Davidson Nigthster S. Avrete l’opportunità di vincere questa leggendaria moto, che incarna lo spirito libero e l’avventura dei veri bikers. I concerti imperdibili di questa diciannovesima edizione saranno una nuova pagina nella storia musicale del Baloma Bikers Festival – Memorial Pippo D’Amico. La tradizione è iniziata nel 2001 con i leggendari Creedence Clearwater Revived e ha visto la partecipazione di molte altre band straordinarie. Nel 2003 si sono esibiti i potenti Whitesnake, seguiti dagli Iron Butterfly, Uriah Heep, Earth Wind & Fire e Living Colour. Ogni edizione del festival ha offerto concerti indimenticabili di band che hanno scritto la storia della musica internazionale.

Per una cronologia completa degli artisti che hanno partecipato al festival nel corso degli anni, puoi visitare il seguente link: Cronologia degli artisti del Baloma Bikers Festival

Per ulteriori informazioni sul programma completo, gli orari dei concerti, le modalità di partecipazione e tutte le ultime notizie sul 19° Baloma Bikers Festival, vi invitiamo a visitare il sito web ufficiale all’indirizzo www.balomabikers.com. Troverete dettagli aggiornati sugli artisti, i concerti, le attività collaterali e tutte le informazioni pratiche per vivere al meglio l’evento. Preparatevi a immergervi nell’atmosfera unica di questo festival, circondati da appassionati di rock e bikers provenienti da ogni parte del paese. Il Baloma Bikers Festival vi aspetta per offrirvi un’esperienza indimenticabile!