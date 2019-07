«Il Balduzzi si può revisionare» Medici sul “piede di guerra”

REDAZIONE TERMOLI

Da un lato le accuse al vetriolo all’ex Giunta Frattura “rea” di non essersi presentata alla riunione della conferenza Stato-Regioni nella quale si sarebbe potuto bocciare il decreto Balduzzi che poi, inevitabilmente, ha portato alla chiusura del punto nascita di Termoli. Dall’altro lato le maniche rialzate per organizzare delle manifestazioni di protesta e di coinvolgimento della popolazione «perché bisogna che si capisca che i sindaci, senza i cittadini, non possono andare da nessuna parte». Si è discusso di questo nel corso della conferenza stampa convocata da Quintino Desiderio, segretario regionale del Cimo, il sindacato dei medici. Una conferenza stampa indetta a “bocce ferme”, a diversi giorni dalla chiusura ufficiale del punto nascita perché «sulla scorta delle reazioni del momento non tutti avrebbero capito le motivazioni che sono alla base della nostra azione e spesso i medici sono accusati di fare riunioni per difendere gli interessi particolari di qualcuno quando non è così», ha esordito Desiderio, al suo fianco Bernardino Molinari, primario del reparto di Ostetricia e Ginecologia, quello finito sotto la lente di ingrandimento del Ministero della Salute. Una disamina a tutto raggio quella effettuata da Desiderio che parte da lontano, dai 12 anni in cui la sanità molisana è stata commissariata e durante i quali, a detta del segretario Cimo, nessuno dai commissari, alla politica, agli stessi attori della sanità è riuscito a fare qualcosa per invertire la tendenza. Fino ad arrivare al Pos 2016-2018 «in cui è stato combinato il disastro che stiamo vivendo e che era stato anticipato dal decreto Balduzzi che ha fatto un lungo iter di circa un paio di anni e che è stato approvato senza che il nostro allora Presidente della Giunta si presentasse alla conferenza Stato-Regioni. Sarebbe bastata una sola Regione contraria per bocciarlo ma così non è stato». Di qui il paragone tra il piccolo Molise «visto come una regione che non ha diritti anche se la Costituzione dice che la sanità è regionale» e realtà come Trento «che ha 500mila abitanti con un Dea di II Livello e la Valle d’Aosta, 400mila abitanti, e noi non abbiamo un Dea di II Livello e quindi senza garanzia del trattamento del politrauma e del trattamento delle patologie tempo dipendenti non abbiamo, di fatto, il trattamento dell’emergenza sanitaria». Un Pos contro il quale il Cimo si era già opposto attraverso la presentazione di un ricorso straordinario al Capo dello Stato nel luglio 2017 «e che giace ancora presso il Consiglio di Stato. Per colpa della politica questa regione nella sanità è messa malissimo. Se non abbiamo un Dea di II Livello – ha proseguito Desiderio – abbiamo, di fatto, un solo presidio ospedaliero che non giustifica la presenza di tre punti nascita». Di qui, però, anche il confronto tra la situazione di Termoli e quella di Isernia. «Due anni fa Termoli aveva 500 parti e Isernia no, ma Isernia è stata tenuta mentre due anni dopo Termoli è stata chiusa». Conti che non tornano mentre la politica, quella dei sindaci del basso Molise, si sta muovendo attraverso un ricorso al Tar che è stato presentato proprio ieri mattina. Anche su questo, però, Desiderio ha qualcosa da ridire: «i sindaci vanno dietro l’onda popolare della protesta. Il diritto di questa regione è una revisione del Decreto Balduzzi che si può fare. Il Molise potrebbe mettere il veto così non passa più nulla. Tra tre o quattro anni – ha proseguito Desiderio – il fondo sanitario regionale per l’incremento dei flussi passivi diminuirà e non si troveranno i soldi neanche per mantenere gli ospedali che ci sono. Non chiudere Termoli – ha proseguito – perché chiudete tutti quelli della regione compresi anche Cattolica e Neuromed che non possono vivere sempre e solo di luce propria. Noi come sindacato ci batteremo fino alla fine con i ricorsi e organizzando delle manifestazioni con persone che sanno di sanità e non chi vuole sfruttare le proteste delle persone. Mi sembra che in questa regione si stia giocando a fare la sanità senza i medici. Il punto nascita è stato chiuso perché è stato lasciato con tre medici. Noi organizzeremo a breve un incontro pubblico dove invitiamo i cittadini perché o rispondono i cittadini o non c’è sindaco che tenga».