Il 96 per cento della popolazione infantile termolese è vaccinata

Il dato presentato nel corso del convegno-dibattito dei Rotary club di Termoli, Campobasso e Larino

REDAZIONE TERMOLI

Un convegno-dibattito quello andato in scena nel pomeriggio di ieri nella sala dell’hotel Meridiano di Termoli dove i Rotary club di Termoli, Campobasso e Larino nell’ambito della campagna “End polio now” e in occasione della giornata mondiale per la lotta alla Polio hanno hanno parlato della verità sulle vaccinazioni nel bambino, adulto e anziano. Una manifestazione patrocinata dal comune di Termoli e dalla Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Salute pubblica alla quale hanno preso parte le più alte personalità del mondo accademico, sanitario e civile: Giancarlo Ripabelli Professore Ordinario di Igiene e Direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, Università degli Studi del Molise. Socio del Rotary Club di Campobasso; Tommaso Staniscia Professore Ordinario di Igiene ,Università degli studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara; Carmen Montanaro Direttore del Dipartimento Unico di Prevenzione Asrem Molise; Paolo Emilio Alboini Specialista in Neurologia presso Casa Sollievo della Sofferenza, San Giovanni Rotondo. Socio del Rotary club di Termoli. «Vogliamo contribuire a fare chiarezza e liberare il campo da tutte le false informazioni sui vaccini», dichiara la Presidente del Rotary Club di Termoli dottoressa Elisabetta Di Massa, affiancata in questo service dal presidente del Rotary Club di Campobasso dottor Cesare Bitonti e dalla Presidente del Rotary club di Larino professoressa Luana Occhionero. Secondo i dati dell’Asrem a Termoli quasi tutti i bambini sono stati sottoposti al vaccino obbligatorio. Il 96 % dell’intera popolazione infantile termolese, infatti, è coperta.