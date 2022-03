Il 9° Reggimento Alpini scala Monte Marrone rievocando l’impresa del battaglione Piemonte

Insieme al Corpo italiano di Liberazione il 31 marzo del ’44 costrinsero alla resa le truppe tedesche, asserragliate sulla cima della montagna

Il 31 marzo 1944 il Corpo Italiano di Liberazione e il battaglione alpini Piemonte costrinsero alla resa le truppe tedesche, asserragliate sulla cima del Monte Marrone.

Nel loro ricordo e per commemorarne le gesta, le donne e gli uomini del 9° Reggimento alpini hanno svolto un’attività addestrativa in montagna, ripercorrendone i luoghi.



Nei pressi dell’abitato di Scapoli (Isernia), a partire dal 28 marzo, è stato realizzato l’accampamento in cui è stata issata dagli alpini la bandiera tricolore e da cui è partita oggi l’ascensione verso la cima di Monte Marrone, avvenuta nella mattinata di oggi.

Gli alpini hanno scalato la cima rievocando l’impresa del battaglione Piemonte.

A conclusione della giornata hanno avuto luogo cerimonie militari: la resa degli onori al Monumento ai caduti del CIL, precedentemente risistemato dagli alpini del 9° reggimento e da volontari dell’ANA, e quella ai Caduti del Comune di Scapoli.

Alla giornata hanno partecipato alcune scolaresche locali, oltre a numerose autorità civili, religiose e militari, tra cui il Comandante della brigata alpina Taurinense, Generale di Brigata Nicola Piasente, il Comandante del Comando Militare Esercito Abruzzo e Molise e una nutrita rappresentanza dell’Associazione Nazionale Alpini.



Un altro importante evento celebrativo si era svolto ieri sera, con la presentazione in anteprima del docufilm intitolato “La Vittoria di Monte Marrone”, ideato e diretto dai registi Anna Cavasinni e Fabrizio Franceschelli, che hanno ricostruito l’impresa degli alpini del battaglione Piemonte, attraverso testimonianze di reduci.

L’opera è stata girata sui monti molisani ed è stata realizzata dall’associazione “Territori Link”, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Alpini (sezione Abruzzi), con il patrocinio dello Stato Maggiore dell’Esercito.