Il 74enne isernino Mimmo Carmosino dottore in Medicina, è la nona laurea

Si è laureato alla Sapienza di Roma. Vicino al Guinness dei Primati

Se non siamo al Guinness dei Primati, di certo si é assai vicini ! Il nono titolo di laurea in Medicina e Chirurgia all’Università Statale La Sapienza di Roma per un 74enne in effetti non è cosa da poco, bensì tutt’altro ! E’ dimostrazione evidente e lapalissiana di amore per la vita e per il sapere, nonché piacevolissima conferma della salute pisco/fisica del nostro che, nonostante l’età, non demorde ma continua a mietere allori accademici. La premessa, ampiamente doverosa e meritata, è per la NONA laurea conseguita presso l’Ateneo della Capitale dall’isernino Mimmo Carmosino, ”vulcano” di energie ed ingegno. Sono i suoi amici ad esprimere piena soddisfazione per tutto quanto, testualmente scrivendo : “ Il 27 ottobre scorso presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” si è brillantemente laureato in Medicina e Chirurgia il dott. Mimmo Carmosino di Isernia, conseguendo il voto di laurea di 106/110. Per il neo laureato trattasi della NONA LAUREA in assoluto, all’età di ben 74 anni !”. Il prosieguo delle esternazioni degli amici : “ Mimmo la tua laurea ci porterà … tanta salute ! Grazie per l’immensa gioia che hai dato a noi tutti : familiari, parenti ed amici. Mimmo carissimo,ti auguriamo di cuore tutto il meglio possibile !”. Ai rallegramenti vivissimi di parenti ed amici, si aggiungono ovviamente le felicitazioni anche de Il Quotidiano del Molise.