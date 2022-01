Il 7 e l’8 gennaio nuovo screening gratuito a Montenero

Verranno effettuati tamponi antigenici rapidi con modalità “Drive-Through”

Il sindaco Simona Contucci, in considerazione del crescente numero dei contagi e del rilevante elenco di residenti sottoposti a quarantena a causa di un contatto avuto con un positivo, informa che è stato organizzato un nuovo screening gratuito e su base volontaria sulla popolazione residente, mediante la somministrazione di tamponi antigenici rapidi con modalità “Drive-Through”, nelle giornate di venerdì 7 e sabato 8 gennaio 2022, dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle ore 13,30 alle 18,30, presso l’area di sosta tra Via Paterno e Via Padre Pio – dietro la Chiesa di San Paolo Apostolo – con accesso obbligatorio da Via Don Sturzo su Via Gramsci (lateralmente alla Caserma dei Carabinieri).

Come già accaduto nelle precedenti occasioni, l’iniziativa sarà svolta dall’Associazione Croce Rossa Italiana – Comitato Territoriale di Campobasso, con il prezioso supporto dell’Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile “Montenero di Bisaccia Ets”.

“Nel caso in cui la riapertura delle scuole venisse confermata per lunedì 10 gennaio – dichiara il sindaco Simona Contucci – dedicheremo lo screening di sabato 8 gennaio esclusivamente alla popolazione scolastica, a partire dai bambini dai 3 anni in su; daremo ovviamente conferma di questa possibilità nella giornata di venerdì 7 gennaio.

Comunico infine che per effettuare il tampone, come già accaduto nelle precedenti occasioni, bisognerà presentare la tessera sanitaria e i moduli di prenotazione e di consenso al trattamento dei dati personali – reperibili sul sito web istituzionale del Comune di Montenero di Bisaccia, o all’ingresso della Casa Comunale, o anche presso la sede dello screening (in quest’ultimo caso portate con voi una penna) – preventivamente compilati in tutti i campi obbligatori.

Ricordo che l’esito del test sarà comunicato entro alcuni minuti dalla somministrazione solo a coloro che risulteranno positivi al tampone stesso. Nessun’altra informazione, quindi, sarà fornita a chi risulterà negativo. Ringrazio tutti, fin da ora, per la collaborazione”.