Il 7 agosto il premio Nazionale di Poesia Arturo Giovannitti XVII edizione

Quest’anno, il Premio Nazionale di Poesia “Arturo Giovannitti”, giunto alla XVII edizione, vivrà il suo atto conclusivo il 7 agosto 2020, alle 18. Previsto, come in passato, il 1 maggio, ma rinviato a causa delle restrizioni anti Covid, la cerimonia di premiazione si svolgerà in estate, in uno dei luoghi più caratteristici del centro storico di Oratino: piazza Chiesa. Sotto lo sguardo attento di Arturo Giovannitti, il cui mezzo busto, installato sulla casa natale del poeta nel 2012, campeggia proprio sulla piazzetta antistante il campanile e la parrocchiale del paese, verranno dunque consegnati i riconoscimenti ai vincitori. L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale “Arturo Giovannitti, e inserito nel cartellone Agosto nel Borgo, allestito dallo stesso circolo, intitolato al poeta dei lavoratori, sarà moderato dal giornalista Antonio Fatica. Per l’occasione, dopo i saluti istituzionali, verrà anche ricordato Joseph Tusiani, l’amico di Arturo, recentemente scomparso: uno dei grandi personaggi della letteratura americana del Novecento. Quindi spazio ai premiati. La prima a salire sul palco sarà Carmelina Giancola, di Bojano, vincitrice del Premio Speciale della Giuria Popolare con la lirica “Il cielo sopra Berlino”. Riceverà, oltre ad una pergamena ricordo e ad un cesto di prodotti tipici (come per tutti), un’opera donata, per il 13° anno consecutivo, dall’artista oratinese Dante Gentile Lorusso. Poi toccherà a Enzo Bacca, salentino residente a Larino, premiato nella sezione Poesia a tema, con il brano “Dammi un altro colore”. A seguire, Monia Casadei, di Cesena, con la Silloge Inedita “Un lieve ciangottare sulla pelle” e in ultimo il vincitore della Silloge Edita, Franco Buffoni, autore de “La linea del Cielo” (Ed. Garzanti), personaggio di rilievo nel panorama poetico italiano. Sui tre premiati, la qualificata e ormai collaudata Giuria Tecnica, composta da Antonella Presutti, Giuseppe Cacchione, Giuseppe Pittá e William Mussini, non ha avuto esitazioni nell’assegnare i meritati riconoscimenti. Durante la cerimonia, i brani saranno letti dall’attrice molisana Alessia Filiberti, accompagnata dalla chitarra di Jacopo Rizzardi Dunque é tutto pronto. La XVII edizione del Premio Nazionale di Poesia “Arturo Giovannitti” vivrà il suo atto finale suscitando come sempre emozioni e garantendo la promozione culturale del nostro territorio. Non dimenticando mai che senza la memoria storica le comunità non avranno futuro. E che la valorizzazione di questa Terra va favorita puntando soprattutto sulle peculiarità.