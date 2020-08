Il 5 e 6 Settembre torna CVTA’ Street Fest a Civitacampomarano

Quella di quest’anno sarà una versione speciale, breve ma non per questo meno appassionante. I veri protagonisti saranno gli abitanti di Civita che realizzeranno opere d’arte concepite a distanza dagli artisti per questa edizione in cui la loro presenza non è stata possibile. Vi aspettiamo per due giorni di arte, musica, street food e cinema nel rispetto delle norme di sicurezza!

Direzione artistica Alice Pasquini

Video di Persico Film e Flavia Pasquini

Musiche di DJ Gruff