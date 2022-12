Il 31 dicembre tutti insieme in piazza a Campobasso per aspettare la mezzanotte e brindare al nuovo anno. A dare il benvenuto al 2023 ci saranno “A volte ritornano” e a seguire Dj set Donpero, dalle ore 23.00 in Piazza Vittorio Emanuele II. Tanta musica per tornare finalmente a festeggiare insieme e ad abbracciarci aspettando il nuovo anno.