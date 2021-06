Il 30 giugno raccolta rifiuti a rischio anche a Termoli per lo sciopero nazionale

A seguito di uno sciopero nazionale, nella giornata di domani mercoledì 30 giugno potrebbero non essere garantiti i servizi di raccolta rifiuti e pulizia delle strade. I servizi non effettuati non verranno recuperati ma eseguiti nel corso della successiva turnazione del calendario. Tutte le utenze possono comunque esporre i rifiuti ma devono accertarsi che vengano ritirati e, in caso contrario, riportarli dentro la proprietà privata; i condomini, in caso di mancata raccolta, devono moderare i conferimenti futuri per evitare che vengano depositati i rifiuti all’esterno dei contenitori loro assegnati.