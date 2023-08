Il 3 settembre ingresso gratuito nei luoghi della cultura del Molise e al parco Archeologico di Sepino

In occasione dell’ormai consueta iniziativa del Ministero della Cultura, anche la prima domenica di settembre sarà possibile entrare gratuitamente nei luoghi della cultura statali.

In Molise sarà quindi possibile visitare domenica 3 settembre 2023, con bigliettazione gratuita, i seguenti luoghi statali:

Museo di Palazzo Pistilli Aperto 08:15-14:00 Museo Sannitico Aperto 08:15-19:00

Castello di Capua a Gambatesa

Aperto 10:15-17:30

Castello di Civitacampomarano Aperto 10:15-17:30

Museo Nazionale del Paleolitico di Isernia Aperto 08:15-19:00.

Accompagnamento nelle sale del museo dalle 10h00 alle 13h00 e dalle 16h00 alle 18h00 a cura del concessionario Me-. Mo. Cantieri Culturali con tema “Viaggio nella Preistoria”

Museo Archeologico di Santa Maria delle Monache Aperto 08:15-14:00.

Accompagnamento nelle sale del museo alle ore 10:30, a cura del concessionario Dedalo- archeologia e cultura a.p.s.-e.t.s, con tema “ Una società multietnica e plurilingue”

Museo Nazionale di Castello Pandone Aperto 08:15-19:00.

Accompagnamento nelle sale del museo dalle 10h00 alle 15h00 a cura del concessionario Me-. Mo. Cantieri Culturali con tema “I cavalli del conte Enrico”

Complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno Aperto 10:15-17:30. Accompagnamento nell’area archeologica dalle 10h30 alle 15h00 a cura del concessionario Me-. Mo. Cantieri Culturali con tema “San Vincenzo al Volturno. Storia di un’abbazia”

Santuario italico di Pietrabbondante Aperto 10:15-17:30.

Accompagnamento nell’area archeologica alle ore 10:30 e alle ore 16:30 a cura del concessionario Dedalo- archeologia e cultura a.p.s.-e.t.s con tema “Natura e paesaggio di un Santuario”

Museo Archeologico di Venafro Aperto 08:15-14:00,

Accompagnamento nelle sale del museo dalle 10h00 alle 13h30 a cura del concessionario Me-. Mo. Cantieri Culturali con tema “Augusta Iulia Venafrum”

Parco archeologico di Sepino – Museo della Città e del Territorio Aperto 08:15-19:15 Parco archeologico di Sepino – Area archeologica di Altilia -Saepinum Aperto 08:15-19:15

Si ricorda che l’ ingresso nei siti è possibile fino a 30 minuti prima della chiusura.

Per informazioni contattare la Direzione Regionale Musei Molise al n° 0874-431386 oppure è possibile

collegarsi al sito web https://www.musei.molise.beniculturali.it