Il 3 marzo torna il “Carnevale di Campobasso”: ecco il programma degli eventi

Domenica 3 marzo torna il Carnevale di Campobasso. Dopo la pausa dello scorso anno, in città torneranno sul palco di Piazza Municipio le maschere tipiche campobassane. Un evento organizzato dal Comune di Campobasso in collaborazione con le associazioni “Polifonica Monforte” e “Molise Radici”.

Alle ore 10,30 appuntamento in centro. In programma una mini-sfilata alla quale tutti potranno partecipare e che sarà guidata da cinquanta bambini e ragazzi dell’istituto Montini che collabora con l’associazione “Molise Radici”. Saranno loro ad interpretare la storia e la maschera tipica di “Cuncetta de Mascione”. Una volta arrivati da Villa Flora a Piazza Municipio, inizierà l’atteso spettacolo del Gruppo Folcloristico Polifonica Monforte: “La Mesaiola”. Maschere dei dodici mesi sul palco che sarà allestito davanti a Palazzo San Giorgio. Come anticipa la presidente della Polifonica Monforte, Rosa Socci, quest’anno ci saranno personaggi nuovi e un momento dedicato al ricordo di Adriano Parente – da poco volato via – con il tipico “Ziùsi-ziùsi”. In scaletta previste le esibizioni di Pina Di Nardo che interpreterà la Quaresima, e di Maria Emanuele che canterà una canzone tipica campobassana. «Il Carnevale – commenta Rosa Socci – è una delle tradizioni a cui la Polifonica Monforte tiene molto». «Come sempre – aggiunge la professoressa – una bambina interpreterà i mesi come simbolo di passaggio di testimone delle tradizioni».

«L’intento dell’amministrazione comunale di Campobasso – spiega l’assessore alla Cultura, Lidia De Benedittis – è quello di stabilizzare la tradizione campobassana per renderla polo di attrazione negli anni a venire. Come Comune, anche in questo caso, abbiamo cercato di mettere in rete le associazioni per il recupero e la valorizzazione delle tradizioni campobassane, al fine di incentivare il turismo-culturale nella città capoluogo». La manifestazione di domenica 3 marzo è finanziata da Palazzo San Giorgio. «Speriamo che l’evento riesca – chiude la De Benedittis – e porti allegria in città». Dello stesso parere la presidente della Commissione comunale Cultura, Giovanna Viola. «Come in ogni occasione – dice la Viola – abbiamo puntato a fare rete tra le associazioni e a valorizzare il potenziale locale, sperando che tutta la città e i paesi limitrofi ne traggano gioia e beneficio». Appuntamento, dunque, alle 10.30, in centro a Campobasso. Chiunque potrà mascherarsi e partecipare alla mattinata di eventi.