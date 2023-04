Il 29 aprile su Rai1 a ‘Linea Verde Start’ appuntamento con Campobasso e provincia

Sabato 29 aprile 2023 alle ore 12,00 Rai Uno ci porterà, grazie a Federico Quaranta ed alla sua Linea Verde Start, a scoprire spaccati del Molise e il suo mondo fatto di artigiani. Linea Verde Start, un programma Rai che grazie al partenariato di Confartigianato, si prefigge di portare alla luce un mondo spesso sconosciuto ma che rappresenta oltre il 35% del Pil dell’intera nazione Italia. Un programma di Gianmarco Mori scritto con Isabella Perugini, Massimo Di Venuto, Marco Ghighi, prodotto da Raccontami Srl, delegata rai Maria Elena Pastore, Regia di Gianmarco Mori.“Per fortuna ci sono gli artigiani. Loro sono l’Italia del Pil”, scrive Gigi Cabrino. L’ufficio studi di Confartigianato ha pubblicato recentemente i dati sull’export del 2022. Valori in aumento in termini assoluto. Le esportazioni registrano una crescita pari a + 20%. Le imprese artigiane creano valore economico e sociale, poiché praticano nel concreto sostenibilità e innovazione tecnologica, operano come attori vitali delle comunità promuovendo coesione sociale e benessere collettivo. Gli artigiani Italiani sono notoriamente i migliori al mondo e lo dimostra, senza ombra di dubbio, la tenuta economica dell’intera nazione grazie proprio alle piccole attività di famiglia che ottengono lusinghieri apprezzamenti e incrementi in termini di partite iva, al contrario di operatori del settore commercio e della grande industria. Secondo un recente studio voluto dalla Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte, il ruolo strategico del saper fare italiano, l’artigianato di eccellenza continua, nonostante le difficoltà, a rivestire un ruolo di primaria importanza nell’economia, possedendo inoltre la potenzialità per creare fino a 160.000 nuovi posti di lavoro e contribuire ad una ulteriore crescita del Pil pari ad un punto percentuale. Queste imprese contribuiscono ad attrarre turismo, custodiscono il saper fare tramandandolo di generazione in generazione guardando al futuro investendo in fattori produttivi bilanciando tradizione ed innovazione. Circa il 15% delle aziende a provveduto a rafforzare l’organico mentre il 70% esporta sui mercati esteri. Confartigianato difende tali principi saldi e si propone come baluardo a salvaguardia della forza trainante che la sapienza dei suoi iscritti riesce ad esprimere. Con questo spirito, grazie ad una stretta collaborazione con la Rai, ha investito nel programma “ Linea Verde Start”, condotto da Federico Quaranta. Il programma racconta l’Italia con i suoi paesaggi suggestivi, le biodiversità e nel contempo la sapienza degli artigiani, nelle cui botteghe è custodito il genio italiano. Sabato 29 aprile su Rai Uno, Federico Quarantaripercorrerà la vita di artigiani molisani, scoprendone in dettaglio : storie, difficoltà, scelte, successi. Dal formaggio di Castropignano della famiglia Borraro/Colavecchio, alla farina del Mulino Cofelice di Matrice, alla pasta artigianale di Cercemaggiore, ai piatti della tradizione di un noto locale Campobassano e tanto altro ancora. Romolo D’Orazio, in rappresentanza della Confartigianato molisana ha accompagnato sapientemente Federico Quaranta in un mondo dove gli imprenditori mettono la testa, cuore e abilità manuali per dar vita a prodotti “ a valore artigiano”. Un valore che premia patrimoni territoriale da gusti e sapori senza pari e dall’eccellenza manifatturiera di altissima qualità. Le attività, coordinate da Marco Zollo, si porranno all’attenzione di milioni di telespettatori nella convinzione che sapranno onorare non solo la loro attività ma l’intera categoria.

