Il 28enne ruba un altro furgone: l’inseguimento finisce con lo schianto. Arrestato

Era stato rilasciato nella giornata di ieri il 28enne di San Severo che martedì mattina aveva rubato un furgone Sda a Campomarino. Prima la folle corsa per sfuggire all’inseguimento di Polizia, Carabinieri ed elicottero della Guardia di Finanza, poi, una volta fuggito a piedi per le campagne era stato scovato ed arrestato e poi rilasciato. Ebbene dopo nemmeno 24 ore di distanza il 28enne, D.D.V. ci ha riprovato ma questa volta gli è andata male. Nella scorsa notte, dopo aver rubato un altro furgone, stava tentando la fuga sulla statale 16. Intercettato dai Carabinieri si è lanciato ancora una volta in un folle inseguimento finito con uno schianto del mezzo tra Chieuti e Ripalta. E’ stato portato in ambulanza presso l’ospedale San Timoteo di Termoli per le ferite riportate. Il giovane è stato arrestato.