Il 27 luglio a Campobasso torna il Molise Pride: è caccia agli sponsor

CAMPOBASSO

Il 27 luglio prossimo è in programma a Campobasso la seconda edizione del Molise Pride. L’annuncia in una nota l’Arcigay Molise. Il Comitato organizzatore della manifestazione – che l’anno scorso ha portato in piazza nel capoluogo più di 5mila persone – è attualmente in cerca di sponsor per la realizzazione dell’evento. Intanto Luce Visco, presidente di Arcigay Molise, comunica che attualmente è attiva la campagna di raccolta fondi sulla piattaforma Buonacausa, alla quale stanno arrivando tante donazioni importanti.

«E’ necessario, però – si precisa nella nota – che sponsor ed esercizi commerciali, soprattutto quelli limitrofi collocati al centro e lungo il percorso del corteo – sostengano la manifestazione, considerando che il Molise Pride porta turismo e tante persone in città».

Attualmente è possibile donare tramite la piattaforma al link: https://buonacausa.org/ cause/molise-pride-2019 mentre gli sponsor interessati possono contattare Arcigay Molise sui social oppure alla mail molise@arcigay.it