Il 27 e 28 luglio il 43esimo Festival Internazionale della Zampogna

Un’edizione differente dalle altre, in cui la cultura della musica tradizionale sarà la protagonista indiscussa. Non hanno dubbi gli organizzatori del 43esimo Festival Internazionale della Zampogna che si terrà il 27 e il 28 luglio a Scapoli: quest’anno ci sarà da divertirsi. Il ricco cartellone è stato presentato nei locali del Musec, presso la Provincia di Isernia. Una location scelta per esaltare l’obiettivo della manifestazione: valorizzare le tradizioni di questa terra. Anche quest’anno sono attesi tantissimi ospiti di fama nazionale e internazionale, tra tutti spicca Peppe Barra, cantante e attore napoletano di altissimo spessore, che si esibirà a conclusione del Festival. I dettagli sono stati illustri da Stefano Izzi, consigliere comunale delegato al Turismo e da Cristian Fiore, direttore artistico dell’evento. Soddisfazione da parte del sindaco di Scapoli, Renato Sparacino e dell’assessore regionale, Vincenzo Cotugno. La manifestazione, infatti, rientra nell’ambito del ricco cartellone di appuntamenti inseriti nel bando “Turismo è Cultura”.