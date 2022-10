Il 26 ottobre interruzione temporanea del flusso idrico in alcune zone di Campobasso

Si porta a conoscenza della cittadinanza che mercoledì 26 ottobre 2022 per consentire l’effettuazione di una riparazione sulla condotta idrica ubicata lungo la S.S. 87 Sannitica (altezza pineta di San Giovannello), dalle ore 8.00 circa sarà temporaneamente interrotto il flusso idrico alle utenze di Viale XXIV Maggio, Via T. Mosca, Via Sicilia, Via Sant’Antonio dei Lazzari, Via R. Capriglione, Via Piave, Via Pasubio, Via P. Rotondo, Via N. Scarano, Via Montello, Via Monte Santo, Via Monte San Michele, Via Monte San Gabriele, Via Monte Sabotino, Via Monte Nevoso, Via Monte Grappa, Via Monfalcone, Via Martiri Molisani della Resistenza, Via L. Sturzo, Via L. Einaudi, Via IV Novembre, Via G. Matteotti, Via G. Fortunato, Via G. Boccardi, Via G. Barbato, Via G. Amendola, Via G. Altobello, Via F. Longano, Via F. Jovine, Via F. Crispi, Via F. Ciccaglione, Via E. Presutti, Via E. Gammieri, Via E. Cirese, Via delle Frasche, Via D. Trotta, Via D. Bellini, Via Colle delle Api, Via B. Labanca, Via B. Croce, Via B. Camardo, Via A. Gramsci, Via A. De Lisio, Via A. De Gasperi, Traversa A. Gramsci, p.zza Caduti del Tiro a Segno Nazionale, Corso G. Mazzini, C.da San Giovanni in Golfo e C.da Lupara.

Il ripristino dell’erogazione idrica avverrà presumibilmente entro l’arco dello stesso giorno, salvo imprevisti.