Il 26 agosto i funerali di Gianluca De Luca: Termoli si prepara all’ultimo saluto

Sabato 26 agosto alle 11, nella chiesa di Sant’Antonio a Termoli, si svolgeranno i funerali di Gianluca De Luca, morto improvvisamente dopo una immersione alle Isole Tremiti. Nella giornata di ieri, il suo corpo era stato rinvenuto dall’elicottero della Guardia Costiera poco lontano da dove si era immerso nel pomeriggio del 23 agosto in compagnia di alcuni amici. Proprio nel mare che tanto amava ha trovato la morte. La città è ancora incredula per la sua dipartita. Le tantissime persone che lo conoscevano hanno affollato i social per salutarlo, ricordarlo con foto, aneddoti di vita e rimarcando il suo rapporto con il mare.