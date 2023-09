Il 24 settembre appuntamento con il concerto jazz della Roma “Small” Band 

L’associazione servizi culturali “Ondeserene” è lieta di invitare le SS.LL. al concerto jazz della XIX edizione di Termoli Musica 23 della Roma “Small” Band diretta dal M° Maurizio Schifitto, domenica 24 settembre 2023 alle ore 18.00 presso il S. Antonio di Termoli.

La Roma “Small” Band nasce nel 2017 da un’idea di Maurizio Schifitto per scopi eminentemente didattici. Nel corso degli anni la band ha avuto esperienze concertistiche ragguardevoli, tra cui il “Primo Premio Assoluto” al concorso Musicale Great Music Events nel 2021, la partecipazione al Festival della Musica 2022 di Roma, la rassegna “Un Ponte di Musica” di Roma 2022, e ospitato musicisti e cantanti di caratura internazionale, tra cui Fiorella Mannoia. Il repertorio, sia strumentale che vocale espresso in un ampio ventaglio di stili, spazia dai grandi classici delle orchestre jazz americane (Duke Ellington, Count Basie, Tommy Dorsey, Glenn Miller ecc.) ai lavori di compositori jazz contemporanei (Bob Mintzer, Sammy Nestico, Thad Jones, Bill Potts, Lennie Niehaus ecc.), attraverso gli arrangiamenti (Latin, Pop, ecc.) scritti “su misura” dal direttore della stessa Band.

Maurizio Schifitto si è diplomato in Saxofono e Clarinetto, presso il Conservatorio “V.Bellini” di Palermo con il M° U.Fusco, G.Costa e presso l’Istituto musicale “V.Bellini” di Catania con i M° N.Cirinnà e D.Gaglio. Nel 2008 ha ottenuto il “Diploma di II Livello in Discipline Musicali Saxofono” con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio “S.Cecilia” di Roma con i M° A.Santoloci e E.Filippetti. Nel 2020 ha conseguito il “Diploma di II Livello in Musica da Camera” con il massimo dei voti, lode e menzione speciale presso il Conservatorio musicale “S.Cecilia” di Roma con il M° M.De Matteis. Ha svolto e svolge attività con diverse formazioni cameristiche sia in Italia sia all’estero. È risultato vincitore di ben 45 Primi Premi e 6 Secondi Premi a vari Concorsi Nazionali ed Internazionali e ha ottenuto l’idoneità e la segnalazione alle Audizioni bandite dall’Orchestra del Teatro Comunale“P.A.Guglielmi” di Massa, dall’Orchestra Musica Contemporanea di Palermo, dall’Orchestra Lirica di Pesaro, dall’Orchestra del Conservatorio Musicale di Palermo; ha suonato inoltre con le orchestre Jazz: Shortin Town Band, The New Big Band Jazz, Ortigia Ensemble, Orchestra Kastalia ed è stato I sax alto dell’orchestra di fiati “Accademia Musicale Euterpe”. Ha partecipato a svariati Corsi e Master-Class di Saxofono e Musica da Camera. Ha effettuato importanti registrazioni di musiche originali per famose etichette (Riflessi, Colorado, Istanti, Miroirs, MuSaiK, Radio Vaticana, e tra cui l’Incisione dei 16 Preludi ed Allegro per Saxofono solo di D.Summaria) e recentemente ha suonato presso: l’Auditorium della “Placa del Convent” in Spagna, l’Auditorium di Palazzo Albrizzi a Venezia, il Teatro Greco di Palazzolo Acreide, al festival “Siracusa Fest” – Arte in Primavera, alla manifestazione “Infiorata” a Noto, al festival “Il Giardino Sonoro” a Catania organizzato dall’Istituto Musicale “V.Bellini”. È Direttore delle Orchestre: Progetto Orchestra Giovanile del I Municipio di Roma, “StraOrchestra”, “The Orkextra”. È parte attiva dei seguenti progetti: Duo Schifitto-Pascale, “Quartetto di Sassofoni Saxatile”, Orchestra del Cantiere, Orchestra del Porto Fluviale