Il 24 marzo la presentazione di “Campobasso – Riti e Tradizioni. Il patrimonio immateriale raccontato per immagini”

Venerdì 24 marzo al Cinema Alphaville la presentazione di “Campobasso – Riti e Tradizioni. Il patrimonio immateriale raccontato per immagini”

Venerdì 24 marzo 2023, alle ore 18.00, presso il Cinema Alphaville l’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso, ha organizzato un incontro per parlare delle tradizioni più belle e partecipate della città capoluogo di regione: la processione del Venerdì Santo, l’infiorata in onore della Madonna del Monte e la sfilata dei Misteri del Corpus Domini.

Durante l’incontro, nel quale interverranno la prof.ssa Letizia Bindi e il dott. Vincenzo Lombardi, verranno proiettati in anteprima i video realizzati da Carmine Scarinci Filmmaker durante le festività dello scorso anno. Modererà la serata Francesco Vitale.

È possibile ritirare i biglietti per l’ingresso (massimo due a persona) presso l’Infopoint Turistico Ufficiale della Città di Campobasso, in Piazza Vittorio Emanuele II, n.27, aperto tutti giorni, escluso il lunedì, dalle 9.30 alle 12.00; tel. 0874 405299.

“La scelta di presentare in anteprima, con il supporto tecnico-scientifico dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, i video realizzati da Carmine Scarinci durante le festività dello scorso anno, – ha spiegato l’assessore alla Cultura, Paola Felice – nasce dall’esigenza di tracciare un quadro generale di quanto ha significato, per la nostra comunità, ripartire dopo la lunga emergenza pandemica, riprendendo compiutamente in mano, con gioia e orgoglio, quelle che sono a tutti gli effetti le nostre tradizioni più belle e partecipate. Ci è sembrato così giusto organizzare un incontro che potesse essere sia un momento di divulgazione e di promozione fondato su fonti e basi comprovate e sia un’occasione per confrontarci apertamente sul valore che diamo e daremo, anche nel futuro, a quei momenti di ripartenza del nostro vivere quotidiano, fondati sul coraggio che proprio le nostre tradizioni più radicate ci hanno trasmesso.”