Il 24 luglio torna la Festa del Pastore a Campitello di Roccamandolfi￼

di Marika Galletta

E’ l’appuntamento ultratrentennale, curato dal 2015 dall’Associazione Orizzonti del Matese capace di tenere vivo il focolaio della transumanza, di tramandare le origini e le tradizioni della pastorizia anche fuori dalla regione, richiamando l’attenzione di visitatori da tutta Italia.

E’ stata fissata al 24 Luglio la Festa del Pastore, dopo un fermo forzato causato dalla pandemia torna a splendere nella valle di Campitello di Roccamandolfi, grazie all’organizzazione impeccabile e puntuale dell’Associazione Orizzonti del Matese e con il Patrocinio del Comune di Roccamandolfi, della Regione Molise, in collaborazione con Borghi d’Eccellenza.

La festa pastorale ed agreste, accoglierà a partire dalle 07.30 di domenica nel pianoro le prime greggi e gli armenti. Pecore, mucche e cavalli saranno i protagonisti indiscussi della festa, nonché gli attori dei laboratori a cielo aperto per quanti vorranno assistere alle dimostrazioni della tosatura e della mungitura. Non mancherà la via del latte a km0, un laboratorio di lavorazione e trasformazione, nel quale abili casari daranno forma a pezze di formaggio, ricotta e mozzarelle. Presenti anche stand curati dagli artigiani locali. Alle 09.30 è previsto il ritrovo presso il pianoro di Campitello di Roccamandolfi, a seguire ci sarà un dibattito sulle “Biodiversità Ambientali”, un agorà di incontro, confronto e riflessione su un tema fondamentale per l’habitat della montagna, per la tutela paesaggistica e la promozione territoriale. A partecipare saranno i cittadini, gli operatori, i visitatori e non mancheranno interventi da parte di esperti in materia e rappresentanze istituzionali. Alle 13.30 ci sarà l’apertura dei tradizionali stand gastronomici con degustazione dei prodotti tipici, materie prime rigorosamente a km0 cucinate secondo la tradizione locale. Immancabile la pietanza principale, la pecora, comunemente conosciuta come pezzata. La sua preparazione ha inizio il giorno prima della festa, le donne del paese si riuniscono in una masseria per la fase del depezzamento, la sgrassatura e la precottura nei paioli di rame. La carne viene avvolta in reti e ricoperta da spezie, aromi ed agrumi. Dopo la prima bollitura, c’è il passaggio nei vasconi di acqua per il lavaggio, segue la scolatura nei cestoni e poi la conservazione nelle celle di refrigerazione. Il giorno successivo, fin dalle prime luci dell’alba, si iniziano ad accendere i fuochi nel pianoro per continuare la cottura. Grandi paioli accolgono la pezzata, insieme alle carote, le cipolle, il sedano, le patate ed il pomodoro e l’olio evo. Altra prelibatezza è l’agnello alla brigante rigorosamente marinato e sulla brace, proveniente dagli allevatori di Roccamandolfi. Immancabile la salsiccia arrostita e lo spezzatino di vitello, carni rigorosamente locali. Anche formaggi di pecora, grandi frittate dalle uova dei pollai del paese, contorni realizzati con i frutti degli orti dei contadini del posto, dolci tipici come le pastarelle roccolane e buon vino casereccio. L’allegra compagnia degli organetti sarà il tappeto sonoro della giornata dedicata ai pastori e alla storia della transumanza e dalle 16.30 un dj set nel pianoro.

L’Associazione Orizzonti del Matese, nonostante le ristrettezze dei contributi pubblici a valere ed una corrispettiva diminuzio di attenzionamento da parte dell’ente regionale, rispetto ai tempi dell’organizzazione per mano della Coldiretti, è fiera di presentare l’edizione 2022 della Festa del Pastore. Sono la determinazione, la caparbietà, lo spirito di sacrificio ed il legame autentico con le radici, gli usi ed i costumi del proprio territorio, gli ingredienti che uniscono ben 40 persone tra direttivo dell’Associazione, soci e volontari che laboriosamente danno vita alla buon riuscita dell’evento.

Promuovere la montagna e le sue bellezze paesaggistiche ed ambientali, facendo leva sul vivere le tradizioni, sul ri-vivere i mestieri antichi, sullo rispolverare le autenticità culinarie. Una giornata di condivisione, dalle radici trentennali, che unisce e riunisce all’insegna dell’allegria, della responsabilità e della consapevolezza i molisani ed i tanti visitatori provenienti dalle regioni limitrofe. L’Associazione organizzatrice, invita tutti a partecipare alla Festa del Pastore, una giornata che trova spazio per tutti: dagli appassionati della montagna agli amanti della natura. Dai buon gustai della gastronomia verace e di qualità ai cultori della vita sana. Dai radicati alla semplicità della cultura contadina tipica agli estimatori delle tradizioni pastorizie che hanno contribuito a forgiare l’identità culturale della comunità di Roccamandolfi e dei molisani.

Non mancano i ringraziamenti e la fierezza da parte del Sindaco Giacomo Lombardi per gli sforzi organizzativi silenti e faticosi agiti dietro le quinte ed iniziati mesi a dietro, da parte dell’Associazione, dei volontari, della cittadinanza tutta e degli operatori comunali per la preparazione del setting e la buon riuscita di una festa che è storia senza tempo.

Conclude il Sindaco: “La Festa del Pastore simboleggia lo spirito di unione comunitario, la radicata affezione alla storia del proprio territorio, l’amore coscienzioso per le tradizioni e gli usi della propria terra. E’ l’occasione per vivere e far conoscere il proprio territorio, una giornata di vero turismo esperienziale: contatto con la natura, pietanze culinarie a km0, relazione con gli animali, musica e strumenti dalle note antiche, scoperta degli antichi mestieri e dei sapienti settori di un tempo.”