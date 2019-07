Il 24 luglio scatta lo sciopero generale dei trasporti

Uno sciopero nazionale generale dei trasporti (Porti, Marittimo, TPL, Ferroviario, Merci, Anas, Autostrade, Taxi, Autonoleggio, Merci e Logistica), al quale hanno aderito diverse sigle sindacali in quanto, come si legge ad esempio in una nota della Cisal «il Governo si dimostra insensibile alla difficile situazione di un ramo nevralgico per il Paese, come quello del comparto trasporti». Lo sciopero è previsto mercoledì 24 luglio e riguarderà il trasporto urbano, personale connesso e funzionale al servizio di mobilità, trasporto extraurbano, trasporto ferroviario. Tra le tante motivazioni ci sono anche, si legge ancora in una delle tante note dei sindacati (tra i quali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti) «l’immobilismo regionale del Molise, la mancanza di investimenti sul materiale rotabile, la chiusura delle biglietterie ferroviarie e desertificazione delle Stazioni d’Abruzzo e Molise etc». «La politica – dicono ancora i rappresentanti delle sigle sindacali – sembra, non da ora, aver perso la capacità di progettare oltre la propria legislatura. Eppure, avere infrastrutture efficienti aumenta la produttività del paese ed attrae investimenti. Le conseguenze sarebbero disastrose in una regione, come il Molise, in cui già ora sono presenti dei paradossi assoluti ed incredibili».