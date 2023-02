Il 23 febbraio appuntamento al Circolo Sannitico con Vincenzo Lombardi e la raccolta ‘La Lapa’

Il Comune di Campobasso, attraverso l’assessorato alla Cultura, in collaborazione con il Ministero della Cultura, Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale e l’Archivio di Stato di Campobasso, l’Università degli Studi del Molise – Centro di Ricerca BIOCULT e la Bibliomediateca Comunale di Campobasso, propone la rassegna “I suoni e l’osso”, composta da ben cinque incontri dal forte interesse etnoantropologico ed etnomusicale.

Giovedì 23 febbraio, alle ore 17.30, l’appuntamento è al Circolo Sannitico con Vincenzo Lombardi e il suo testo “La raccolta «La Lapa». Musiche tradizionali del Molise registrate da Alberto M. Cirese”.

Il volume, Edizioni Macchiamara, 2022, che include la prefazione di Maurizio Agamennone e la postfazione di Pietro Clemente, è la raccolta completa delle registrazioni di canti tradizionali molisani effettuate dall’antropologo Alberto Mario Cirese del 1954 a Bagnoli del Trigno, Fossalto e nei paesi di origine slava Acquaviva Collecroce, Montemitro, S. Felice del Molise. Il volume include 119 canti e 7 interviste contenuti nei 4 cd allegati.

Oltre a Vincenzo Lombardi, interverranno all’incontro, la professoressa Letizia Bindi, antropologa e Direttrice Centro BIOCULT dell’Università degli Studi del Molise e Gino Massullo, storico e coordinatore delle Edizioni Macchiamara.

Gli altri appuntamenti della rassegna “I suoni e l’osso” saranno: il 16 marzo, con Letizia Bindi e il video documentario “Rutas PatagonAppenninicas / Vie PatagonAppenniniche(20’39, 2021), Premio di Antropologia Culturale ‘Costantino Nigra’ per la categoria Antropologia visuale; il 30 marzo con Giovanni Carozza, quando si parlerà, invece, di “Musica e pratiche di canto a Gambatesa tra trasmissione intergenerazionale dei saperi e digitalizzazione dei patrimoni etnomusicali”; il 19 aprile, la rassegna si concluderà con l’incontro che avrà come tema il testo di Stephen C. Cappannari e Leonard W. Moss “Studi antropologici in Molise. Bagnoli del Trigno 1954-1969” a cura di Gino Massullo.