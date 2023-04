Il 23 aprile torna Campobazar nell’area della Curva Nord dell’ex stadio Romagnoli

Per partecipare basta inviare l’apposito modulo disponibile sul sito del Comune

Anche per il mese di aprile, domenica 23 dalle ore 9.00 alle ore 13.00, torna l’oramai consueto appuntamento con Campobazar, il mercatino dell’usato e dello scambio, questa volta nell’originaria area della Curva Nord dell’ex stadio Romagnoli.

Partecipare è semplice e gratuito, basta presentare apposita domanda, disponibile sul sito web del Comune di Campobasso nella sezione ‘aree tematiche – ambiente e rifiuti’, con cui si dichiara di aver preso visione del disciplinare di partecipazione nonché di non essere commercianti, hobbisti, antiquari o svuota cantine, ed inoltrarla, correttamente compilata all’indirizzo e-mail sportello.ambiente@comune.campobasso entro e non oltre il prossimo 21 aprile oppure presentarla direttamente allo Sportello Ambiente del Comune, in Piazza Musenga, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

Campobazar è una straordinaria occasione di socialità e un sistema aperto a tutti i cittadini con la finalità di promuovere il riutilizzo dei beni, la riduzione dei rifiuti, la condivisione di buone pratiche e la riscoperta di stili di vita più sobri e sostenibili, prevenendo concretamente di fatto, la produzione di rifiuti. Ogni cittadino potrà liberamente partecipare, portando ogni oggetto, accessorio o bene in disuso da poter barattare o vendere.