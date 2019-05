Il 22 maggio, l’insediamento del tavolo istituzionale “Contratto di Sviluppo”

REDAZIONE

Si terrà mercoledì 22 maggio alle 17.30 a Palazzo Chigi, Sala Verde, il Tavolo Istituzionale Permanente per l’elaborazione delle strategie utili alla attuazione del programma straordinario di valorizzazione e sviluppo della Regione Molise nel quadro del Contratto Istituzionale di Sviluppo del Molise. Al tavolo invitati i rappresentanti di 9 Ministeri interessati, i due Presidenti di Provincia, i due sindaci dei comuni capoluogo , il Presidente della Regione Molise e i due Prefetti di Campobasso ed Isernia. Al tavolo è inoltre prevista la partecipazione di INVITALIA quale soggetto attuatore del C.I.S. Molise e , su richiesta delle parti, quale Centrale di committenza. Si fa presente che, a seguito dei due incontri con il Presidente Conte , tenutisi nei mesi scorsi, le forze sociali e imprenditoriali, le Autonomie locali e funzionali, hanno presentato 252 progetti di sviluppo che saranno oggetto della validazione del Tavolo Istituzionale Permanente che, in prima battuta , ha avuto una dotazione finanziaria di 220 milioni di euro. Il Presidente Coia , nel Consiglio Provinciale del 21 p.v. con conseguente Assemblea dei Sindaci, ha messo all’ordine del giorno proprio le comunicazioni relative all’attuazione di questo Contratto di Sviluppo. Nella stessa assise sarà approvato un o.d.g. sul paventato ridimensionamento dei Presidi Ospedalieri della nostra Provincia , partendo dal Centro di Senologia , alle ipotesi di razionalizzazione dei presidi di Agnone e Venafro . Nella riunione del Consiglio Provinciale, convocato per la proposta di Rendiconto 2018 , saranno fatti voti per l’intitolazione del Museo Paleolitico al compianto Presidente D. Pellegrino, per il Viadotto Verrino al Sen. Remo Sammartino e per la concessione della medaglia d’oro al merito civile ai “martiri di Fornelli “.