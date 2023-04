Il 22 aprile la premiazione della 15esima edizione del Concorso Nazionale di Musica d’Insieme e per Solisti 

Si terrà sabato 22 aprile al Teatro Savoia la cerimonia di premiazione della quindicesima edizione del Concorso Nazionale di Musica d’Insieme e per Solisti organizzato dall’Istituto Comprensivo “Leopoldo Montini”, rivolto alle scuole primarie e secondarie. Un’edizione ricca di talenti alla quale hanno aderito scuole di diverse regioni d’Italia, a conferma dei risultati delle precedenti edizioni.

Questa nuova edizione si è aperta alle nuove tecnologie svolgendo le preselezioni in modalità online: i candidati hanno partecipato caricando su You Tube il video dell’esecuzione del programma proposto, secondo le norme e le modalità dettate dal bando. La Commissione ha esaminato i video proposti ed individuato i vincitori del primo premio assoluto di ogni categoria.

I primi classificati di ciascuna categoria/sezione riceveranno un diploma ed un premio in denaro. Al vincitore tra tutti i primi premi di categoria e di sezione, proclamato il giorno 22 aprile 2023, in sostituzione del premio in denaro verrà assegnato un Pianoforte digitale completo di supporto.

Parallelamente al lavoro della Commissione, una giuria formata da alunni dell’Istituto “L. Montini”, denominata “Commissione Primavera”, durante la serata conclusiva valuterà simpaticamente i gruppi, assegnando a sua volta dei premi.