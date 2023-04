Il 21 aprile l’insediamento del Consiglio delle ragazze e dei ragazzi di Campobasso

Con l’ausilio dei collaboratori Unicef della provincia di Campobasso, si sono svolte, qualche settimana fa, le elezioni dei componenti del Consiglio delle ragazze e dei ragazzi, la cui previsione è contenuta nell’art. 58 dello Statuto comunale, come modificato con delibera consiliare n. 41 del 21 dicembre 2022.

Per dare ufficialità alla istituzione del Consiglio delle ragazze e dei ragazzi, dunque, il prossimo 21 aprile 2023, alle ore 15:00, presso la sala consiliare del Comune di Campobasso, si terrà una cerimonia per la proclamazione degli eletti.

“Le elezioni – ha spiegato il presidente del Consiglio comunale di Campobasso, Antonio Guglielmi – costituiscono la fase decisiva del percorso nato dall’idea emersa durante una serie di incontri con gli studenti del Liceo Scientifico Romita, nell’ambito del progetto di educazione civica Ripensiamo la Democrazia – svolto nell’anno scolastico 2021/2022 – con l’obiettivo di stimolare la partecipazione attiva e responsabile dei giovani alla vita comunitaria della Città e di renderli consapevoli delle dinamiche e delle problematiche legate all’amministrazione della cosa pubblica.

La previsione statutaria è giunta, in questi giorni, al suo ambito traguardo. – ha aggiunto Guglielmi – Ciò è stato reso possibile anche grazie alla disponibilità di tutti coloro che hanno aderito al progetto fornendo, per il tramite del Personale docente e non docente, l’adeguata collaborazione e assistenza alle attività propedeutiche e necessarie alla costituzione del Consiglio delle ragazze e dei ragazzi.

A tutti loro esprimo il mio più sentito ringraziamento.- ha dichiarato il Presidente Guglielmi – Particolare gratitudine va agli studenti che hanno mostrato un sincero entusiasmo e una motivata e composta partecipazione all’attività organizzativa espletata con la collaborazione dei rappresentanti Unicef, anch’essi destinatari di meritorio riconoscimento.”