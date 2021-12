Il 2022 ‘anno boom’ per il Molise, Toma: “Molte novità per la nostra regione”

Tempo di bilanci e novità nella conferenza di fine anno del presidente della regione Molise, Donato Toma

Sanità, trasporti, infrastrutture e politica anticrisi. Sono questi i punti salienti snocciolati dal governatore Donato Toma nella conferenza stampa di fine anno sulle attività poste in essere dal governo regionale nel corso del 2021 che si è tenuta oggi, 30 dicembre, presso la Sala Parlamentino di Palazzo Vitale.

Uno sguardo al recente passato ma anche e soprattutto una visione di quello che sarà il 2022 per la nostra regione. “C’è qualcosa di interessante per il Molise per quel che riguarda gli emendamenti sanità però dobbiamo vedere in che modo il Governo vuole attuarli. Si tratta di emendamenti non specifici per il Molise. Riguardano alcuni settori della sanità in cui noi potremmo essere coinvolti”. Toma si è detto anche speranzoso sulla questione dell’ospedale Covid. “Nel 2022 sono convinto che ci sarà una sezione Covid presso l’ospedale Cardarelli”.

Una sorta di anno boom quello che arriverà per il Molise. “Verranno a convergere il fondo sviluppo e coesione, la nuova programmazione europea 21-27 e il Pnrr che porta all’affidamento delle opere entro 3 anni e alla realizzazione entro 6.

La consapevolezza della programmazione c’è. Abbiamo superato tutti gli obiettivi che ci erano stati assegnati con il plauso della commissione europea ora la sfida è far ricadere i soldi sul territorio”.

E per concludere uno sguardo ancor più lontano verso le regionali del 2023. “Io sono disponibile. Poi se sarò in campo lo deciderà la coalizione di centrodestra”.