Il 2021 l’anno nero del vino: in Molise la produzione cala del 15%

La campagna vitivinicola 2021 in Molise dovrebbe far registrare un calo del 15% rispetto a quello della scorso anno con una produzione pari a 200 mila ettolitri, nel 2020 erano stati 235 mila. E’ quanto emerge dalle previsioni di Assoenologi, Ismea e Unione italiana vini, presentate oggi nel corso di una conferenza stampa online alla presenza anche del sottosegretario alle Politiche agricole, alimentari e forestali, Gianmarco Centinaio e riportate da Ansa Molise. “In Molise – è spiegato in una nota stampa – la siccità ha inciso meno, da un lato perché è consentita l’irrigazione d’emergenza e dall’altro perché si sono registrati fenomeni piovosi in numero maggiore a metà luglio. Si ha una previsione di grappoli di maggior peso”.